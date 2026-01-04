El jugador de Alianza Lima que llenó los ojos a Pablo Guede en la pretemporada 2026: "Deleitó"

Este sábado, Alianza Lima arrancó con pie derecho su pretemporada 2026. Los íntimos sostienen la plena confianza de afrontar una destacada campaña no solo en la Liga 1, sino también por la fase preliminar de la Copa Libertadores. Pablo Guede, estratega argentino quedó satisfecho con el rendimiento de un futbolista en el primer día de trabajo.

El jugador que sorprendió a Pablo Guede en la pretemporada de Alianza Lima

Jairo Vélez es uno de los jugadores que recién se incorpora al cuadro victoriano procedente de Universitario de Deportes. El ecuatoriano pasó con éxito las pruebas médicas y se puso a disposición del estratega argentino, junto con el resto del plantel. De acuerdo al periodista José Varela, el volante llenó los ojos al DT blanquiazul con su desempeño.

Jairo Vélez fichó por Alianza Lima tras su paso por Universitario

"Para mí hay un hombre que deleitó a Pablo Guede, el entrenador de Alianza, y es Jairo Vélez. Según lo que me han comentado estuvo bien, jugando con buen panorama, desfachatez, pisó la pelota, la escondía, trabajó muy bien, con mucha personalidad, siempre buscando al compañero, gustó", señaló el comunicador.

¿Cómo le fue a Jairo Vélez con Universitario el 2025?

Pese a no iniciar como titular el 2025, a lo largo del año, el mediocentro ofensivo supo ganarse la confianza del exestratega de la 'U' Jorge Fossati. Disputó oficialmente 37 duelos con camiseta crema, de los cuales consiguió convertir 3 anotaciones y una asistencia.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Vélez en Alianza Lima?

Jairo Vélez tiene contrato con Alianza Lima por tres temporadas, es decir hasta diciembre de 2028. Los victorianos presentaron una mejor oferta económica al ex César Vallejo, llegando así a un acuerdo por la compra de su pase al conjunto 'Poeta'.

Valor en el mercado de Jairo Vélez

El ecuatoriano permanece cotizado en la actualidad en 600 mil euros en el mercado de pases a sus 30 años, de acuerdo al prestigioso portal internacional Transfermarkt.