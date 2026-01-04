Periodista argentino no dudó en destacar a dos jugadores que firmaron por Alianza: "Mucho nivel"

Pablo Guede arrancó con la pretemporada en Alianza Lima. El argentino se ilusiona con hacer una gran campaña al mando de los blanquiazules, tras la llegada de destacados fichajes nacionales y extranjeros para afrontar la Liga 1 y fase preliminar de la Copa Libertadores.

Periodista argentino elogió a 2 futbolistas que firmaron por Alianza Lima

Dentro de los futbolistas que decidieron firmar contrato con la escuadra íntima están Federico Girotti y Alan Cantero. Ambos jugadores mantienen un vínculo hasta 2028, por lo que el conjunto grone dispondrá de importantes alternativas en ofensiva que ilusionan a la hinchada.

A propósito de ello, el periodista argentino Nahuel Ferreira, decidió llenar de elogios a Girotti y Cantero, incluso resaltó que por sus características tranquilamente pueden hacer historia en la Liga Argentina. De igual modo, nombró a Paolo Guerrero, y aprovechó en subrayar su jerarquía internacional.

"La dupla de ataque que tendrá Alianza Lima sería interesante para el fútbol argentino, imaginen para el fútbol peruano que es menos competitivo. Alan Cantero-Federico Girotti. Y si se complica el partido Paolo Guerrero con toda su experiencia. Mucho nivel en la ofensiva", indicó el hombre de prensa en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Periodista argentino resalta a dos delanteros de Alianza Lima

Alianza Lima compró 80% del pase de Alan Cantero

Previo a su oficialización, Alianza Lima logró adquirir el 80% de la carta pase de Alan Cantero a Godoy Cruz hasta finales de la temporada 2028. El también extremo izquierdo dejó en claro que en todo momento su principal objetivo fue continuar en Matute pese a otras ofertas.

Federico Girotti firmó contrato con Alianza Lima hasta 2028

Después de ser pieza clave en Talleres de Córdoba, la directiva blanquiazul acordó el traspaso del delantero Federico Girotti por 3 temporadas. El club pagó el 50% de su ficha a la 'T' y con ello, el futbolista de 26 años tendrá la responsabilidad de ser el flamante '9' extranjero del plantel íntimo.