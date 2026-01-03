Futbolista llegó de España para unirse a la pretemporada de Alianza Lima 2026: "Vamos a campeonar"

No falta mucho para el inicio de la pretemporada en Alianza Lima en este 2026. Jugadores se vienen sumando a la capital para concentrar con los blanquiazules, sabiendo que la gran prioridad será ser campeón de la Liga 1. Bajo este contexto, un futbolista proveniente de España arribó a Lima y afirmó que serán campeones a como de lugar.

Alianza Lima suma a futbolista proveniente de España

El pasado viernes 2 de enero, se confirmó la llegada de Alessandro Burlamaqui a la capital limeña para seguir cumpliendo su contrato con Alianza Lima. El volante de casi medio millón de euros arribó luego de las fiestas de cierre de año y confirmó públicamente que serán campeones de la Liga 1.

El ex Valencia sabe que no tuvo un buen cierre de temporada con Alianza Lima en el 2025, pero ahora es un nuevo año con un técnico de experiencia como Pablo Guede. El futbolista de 23 años confía en sus capacidades para ganarse un puesto en el once titular blanquiazul para la Liga 1 y Copa Libertadores.

"Con muchas ganas de empezar. Va a ser una temporada bonita, sabemos cual es el objetivo y vamos por ello. No es que tengamos, es que vamos a campeonar, así que esta es la mentalidad que tiene el equipo y creo que tiene toda la institución. ¿Universitario? Yo creo que nos tenemos que centrar en nosotros, porque al final va a depender de uno mismo", declaró Alessandro Burlamaqui.

(VIDEO: Jax Latin Media)

¿Cuándo termina el contrato de Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui llegó a Alianza Lima a mediados del 2025 y estampó su firma con la institución blanquiazul hasta diciembre del 2028. Es evidente que el cuadro de La Victoria confía en un proyecto a largo plaza con el volante nacional, por lo que esperan verlo brillar en este 2026.

Valor de mercado de Alessandro Burlamaqui

Según el portal "Transfermarkt", Alessandro Burlamaqui tiene un valor de mercado de 450 mil euros a sus 23 años de edad. El volante nacional registra una de las mejores cifras en su carrera profesional, por lo que espera seguir esta tendencia durante los años de permanencia en la institución blanquiazul.