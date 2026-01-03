Nuevo fichaje de Alianza Lima deja advertencia a Universitario: "El objetivo es..."

Universitario es el actual tricampeón del fútbol peruano y quieren seguir extendiendo su legado, por lo que se vienen preparando para lograr el tetracampeonato en 2026. No será nada sencillo, pues Alianza Lima, su más grande rival, se viene preparando y reforzando para volver a alzar el trofeo de la Liga 1. Ahora uno de sus fichajes dejó tremendo mensaje.

Se trata de Mateo Antoni, defensa de 22 años que llegó esta mañana al Perú para firmar contrato con Alianza Lima. El uruguayo, que fue campeón del mundo Sub 20 con su país, fue abordado por la prensa y terminó siendo consultado por Universitario, ya que es el actual campeón y tricampeón de la Liga 1.

El uruguayo no dudó en dejar un claro mensaje: "El objetivo es ser campeones y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores". En Alianza Lima aspiran a tener un 2026 exitoso y Antoni tiene claro ese mensaje. El defensa llega al Perú con la intención de ganarse un lugar en el once titular de Pablo Guede.

El contrato de Antoni con Alianza Lima

El defensa uruguayo pertenece a Argentinos Juniors de Argentina. Sucede que el club argentino compró al jugador a inicios del 2025, pero no estaba en los planes del DT y apenas jugó unos partidos en el año. A Alianza Lima llega a préstamo sin costo por todo el 2026, además hay una opción de compra por un monto que ronda los 1.5 millones de dólares.

La carrera de Mateo Antoni

El nuevo jugador de Alianza Lima es zurdo, tiene 22 años y fue formado en Nacional de su país. Es campeón del mundo Sub-20 con Uruguay (2023), conquistó el Campeonato Uruguayo 2023 y la Supercopa como pieza clave en Liverpool. Actualmente es uno de los zagueros con mayor proyección en el continente, sumando títulos de Primera División y Supercopas con Nacional y Liverpool.