¡Batacazo! Futbolista de Alianza Lima se va de Matute y firmará por histórico club de Liga 1

Alianza Lima sigue enfocado en el armado de su plantel para luchar por el título de la Liga 1 y hacer historia a nivel internacional, dando vuelta a la página de lo sucedido en los últimos años. En ese sentido, se conoció que un jugador blanquiazul no continuará más en el plantel y se unirá a un duro rival.

De esta manera, las renovaciones, salidas y fichajes continúan en el cuadro íntimo, buscando ser protagonista en la temporada 2026. La partida del futbolista se suma a la lista de aquellos elementos que no continúan en La Victoria, como es el caso de Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Ángelo Campos, entre otros.

Futbolista de Alianza Lima da la sorpresa en el mercado de fichajes

“Marco Huamán sale a préstamo de Alianza a Cienciano”, informó el periodista Mauricio Loret de Mola en su cuenta de X. De oficializarse la salida, el jugador tendrá un nuevo reto en su carrera en el cuadro cusqueño, que no solo peleará por el campeonato nacional, sino también avanzar en la Copa Sudamericana.

Informan que Marco Huamán no continuará en Alianza Lima

Cabe mencionar que el deportista de 23 años fue formado en las divisiones menores de Sport Huancayo, logrando un crecimiento importante que le permitió ser parte del plantel blanquiazul. Uno de sus partidos más recordados fue ante Sao Paulo en el Estadio Morumbi por la Copa Libertadores 2025.

Y es que aquella noche, el lateral derecho supo reponerse del mal arranque que tuvo en el encuentro y se convirtió en uno de los responsables del histórico empate de Alianza Lima, pues le dio una gran asistencia a Kevin Quevedo para que anote el gol agónico de la igualdad.

Pase de Marco Huamán para el gol de Kevin Quevedo