Presidente de club que jugará la Liga 1 2026 reveló su amor por Sporting Cristal: "Soy hincha"

Uno de los equipos que quiere dar la hora en la Liga 1 2026 es FC Cajamarca. El 'Nuevo inquilino' en la máxima división del torneo local no quiere ser 'ave de paso', por ello decidió reforzarse con experimentados jugadores, como Hernán Barcos o Pablo Lavandeira.

En una entrevista con PBO Campeonísino, el presidente de FC Cajamarca, Omar Zavaleta, habló sobre el trabajo que realizó en este mercado de pases y reveló su cariño por Sporting Cristal.

"Soy un apasionado del fútbol. Yo soy hincha de Cristal, desde niño mi padre me compraba mi short, mi polo. Siempre he salido en Cajamarca con ese conjunto", confesó el directivo del cuadro cajamarquino.

'Tigrillo' Navarro le preguntó si en su familia también son hinchas de Sporting Cristal. A lo que Zavaleta reveló que su hermano, quien ocupa el cargo de vicepresidente en FC Cajamarca, es fanático de Alianza Lima.

"Mi hermano mayor, que es vicepresidente, es de Alianza Lima. Él está muy emocionado con Barcos, está contento", indicó el mandatario de FC Cajamarca.

Hernán Barcos, el gran refuerzo de FC Cajamarca

Tras confirmarse que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, Omar Zavaleta contó que buscó la manera de comunicarse con el experimentado delantero para explicarle el proyecto.

Los días pasaron y el cuadro cajamarquino logró cerrar con el 'Pirata'. Es el principal referente en el proyecto que están desarrollando y esperan que con sus goles logren los objetivos trazados.