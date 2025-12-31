Lavandeira rompió su silencio y dejó rotundo mensaje tras dejar Alianza Lima: "Me voy lleno de..."

Alianza Lima concretó varias salidas de su plantel tras el cierre de la temporada, en la que nuevamente no logró conquistar el título. Uno de los jugadores que se despidió del club fue Pablo Lavandeira, quien no disputará la Liga 1 2026 con los blanquiazules. Tras oficializarse su salida, el volante uruguayo no dudó en compartir un contundente mensaje en sus redes sociales.

Pablo Lavandeira dejó rotundo mensaje tras dejar Alianza Lima

Tras confirmarse su salida del club luego de tres temporadas, Pablo Lavandeira aprovechó su cuenta de Instagram para despedirse de Alianza Lima. En su mensaje, el volante compartió un video con imágenes que recordaban los mejores momentos de su paso por el equipo blanquiazul.

El material estuvo acompañado de un emotivo texto, en el que resaltó que se marcha de la mejor manera, especialmente por el cariño que siempre le brindó la hinchada a él y a su familia.

"Mil fotos para elegir y mil palabras. Pero para esta despedida elijo usar estas poquitas por representan todo lo hermoso vivido en estos dos periodos en el club. Me voy lleno de orgullo y felicidad por este tiempo compartido con ustedes, por todos los momentos felices juntos, por esas sonrisas que le regalaron a mi familia cada vez que visitaban Matute, por todo su respeto y, sobre todo, por todas sus muestras interminables de cariño recibidas", escribió el jugador.

Finalmente, 'Lava' no dejó escapar la oportunidad para destacar la gran importancia de los hinchas en la grandeza del club y se despidió con una clásica arenga de los ‘íntimos’. Un mensaje que reafirma el gran cariño que adquirió hacia la institución.

Mensaje de Pablo Lavandeira tras dejar a Alianza Lima.

"Ustedes los hinchas son Alianza Lima y la razón de toda su grandeza. Les voy a estar agradecido infinitamente, me llevo todo su amor en mi corazón. ¡Arriba Alianza toda la vida!", concluyó el atacante

¿Dónde jugará Pablo Lavandeira la siguiente temporada?

Luego de haber dejado al cuadro victoriano, Pablo Lavandeira seguirá jugando en la máxima categoría del fútbol peruano. El uruguayo acaba de firmar contrato con FC Cajamarca, club debutante en la Liga 1. 'Lava' ya fue anunciado como el flamante fichaje del cuadro cajamarquino y apunta poder seguir destacando en nuestro balompié.