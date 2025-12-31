El video de Luis Ramos en el gimnasio que demuestra por qué Alianza Lima pagó una fortuna por él

Luis Ramos se convirtió en el nuevo delantero de Alianza Lima de cara a la próxima temporada 2026. El futbolista no continuó su carrera en el fútbol colombiano, así que se despidió de América de Cali para aceptar la oportunidad que tanto estaba esperando. Al parecer en Matute le han presentado un proyecto interesante que le permitiría volver a brillar en el extranjero en algunos años.

Alianza Lima llegó a pagar por él un monto cercano a los 900 mil dólares, este dinero lo recibió Cusco FC, equipo dueño de su carta pase. Los blanquiazules se quedan con el mejor delantero peruano que jugó en el extranjero en este 2025, además está siendo señalado como el reemplazo de Paolo Guerrero en la Selección Peruana.

Y parece que está totalmente mentalizado, pues ya se ha dejado ver entrenando en plenas fiestas navideñas y de fin año. Sabe que la competencia estará dura con la llegada del argentino Federico Girotti, así que buscará convencer a Pablo Guede de que puede pelear el puesto. Luis Ramos tiene mucha ilusión con esta nueva etapa.

El trato de Luis Ramos y Alianza Lima

Luis Ramos firmó un contrato por tres años, es decir hasta fines de la temporada 2028. El delantero espera seguir los pasos de jugadores como Freytes, Noriega y Serna. Ellos destacaron y se fueron a jugar a Brasil. Todo está en las manos del delantero, que además arregló una gran suma como salario mensual.

¿Quién será el '9' titular de Alianza Lima?

Con la llegada del argentino Federico Girotti, la pelea estará muy dura porque Paolo Guerrero viene de ser el goleador de Alianza Lima en la temporada. Luis Ramos se esforzará el doble, pero no hay duda de que el ex Talleres ha llegado para ser la carta principal de gol de los blanquiazules para el 2026.