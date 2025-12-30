Pablo Ceppelini lamentó salida de futbolista en Alianza Lima: "Mereces un lugar donde..."

¡Sorpresa! Un futbolista se despidió oficialmente de Alianza Lima y continuará con su carrera profesional en otro club. En ese sentido, mientras muchos hinchas y compañeros de equipo se despedían de él, Pablo Ceppelini sorprendió dejando un picante comentario que no le gustará a los aficionados del conjunto blanquiazul. Recordemos que el volante uruguayo tampoco forma más parte del club.

El canterano Mauricio Arrasco no continuará más en Matute debido a que no le renovaron contrato, por lo que mediante su cuenta oficial de Instagram dejó un mensaje de despedida para toda la institución blanquiazul, en la cual se formó y en donde debutó de forma profesional. Por ello, su publicación causó mucho revuelto y tuvo gran alcance.

"¡11 años de mi vida en esta hermosa institución! Club en el que aprendí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, me despido de este club con mucha nostalgia por todo lo que pasé desde los 10 años hasta ahora, sentimientos inexplicables porque no pensé que este día llegaría. Agradecer a todos los que formaron parte de la carrera que pasé en el club y desearle los mayores de los éxitos", precisó el mediocampista de 21 años.

Ante ello, Pablo Ceppelini, quien se fue en malos términos con la hinchada de Alianza Lima debido a que se peleó con la hinchada luego de la derrota ante Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1, dejó el siguiente comentario: "Amigo, mereces un lugar donde te valoren. Tienes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en el 2026, crack". Con este mensaje, da a entender que en La Victoria no supieron aprovechar a Mauricio Arrasco y eso causó controversia.

El mensaje de Pablo Ceppelini a Mauricio Arrasco.

¿Dónde jugará Mauricio Arrasco en el 2026?

Tras confirmarse que Pablo Lavandeira firmó por FC Cajamarca, Alianza Lima se llevó una sorpresa al saber que sus canteranos Said Peralta y Mauricio Arrasco también firmaron por el cuadro cajamarquino. A estos tres elementos también se puede sumar pronto Hernán Barcos, delantero histórico que cuenta con la nacionalidad peruana.