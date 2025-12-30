Mientras en Alianza Lima están de vacaciones, esto hace 2 de Mayo, su rival en la Copa Libertadores
El equipo paraguayo será el rival de Alianza Lima en la primera fase de Copa Libertadores y parece que llegarán muy preparados.
Alianza Lima viene preparando todo para la temporada 2026. Ya anunciaron la llegada de un nuevo DT, grandes fichajes y una presentación de lujo ante Inter Miami en Matute. Los dirigidos por Pablo Guede tendrán como objetivo principal la Liga 1, pero no pueden quitarle importancia a la Copa Libertadores.
Ahora el plantel de Alianza Lima junto con el comando técnico se encuentran de 'vacaciones', pues recién tendrán que presentarse para los entrenamientos el 3 de enero. Este día será el inicio de la pretemporada de los íntimos. Lo que sorprende es lo que viene haciendo el Sportivo 2 de Mayo, rival de los blanquiazules en la Copa Libertadores.
El equipo paraguayo viene entrenando, sin parar, desde el 20 de diciembre, utilizan sus redes sociales para compartir detalles del progreso. Los jugadores están decididos a hacer una gran temporada, es por eso que muchos se olvidaron de los días libres para enfocarse en la temporada 2026. Por ahora Sportivo 2 de Mayo le está sacando ventaja a Alianza Lima.
¿Qué hacen los jugadores de Alianza Lima?
Uno que otro entrena por su cuenta, mientras que otros, como Carlos Zambrano vienen jugando 'pichangas' con creadores de contenido. Otros jugadores aprovecharon para viajar con su familia, por otro lado aún hay algunos que siguen resolviendo su futuro. Los hinchas esperan que el equipo renueve su compromiso para la temporada 2026.
¿Cuándo juegan Sportivo 2 de Mayo vs Alianza Lima?
Alianza Lima enfrentará a Sportivo 2 de Mayo por la Fase 1 de la Copa Libertadores el miércoles 4 de febrero en Paraguay (ida) y el miércoles 11 de febrero en Matute (vuelta). Ambos partidos se jugarán a las 7:30 p.m. y el ganador de la llave se medirá ante Sporting Cristal en la siguiente ronda.
