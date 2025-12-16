Acaba de ser presentando en Alianza Lima, pero tomó la decisión de dejar el país

Alianza Lima avanza de manera positiva con miras a la temporada 2026. Ya presentaron a Jairo Vélez y Luis Ramos, hoy le tocó el turno al DT Pablo Guede. Con el argentino esperan sacarse la mala racha y campeonar a final de temporada. Lo que sorprendió en las últimas horas es la partida de uno de estos fichajes del club. Prácticamente solo vino para ser presentado.

Se trata del DT Pablo Guede. El argentino llegó para firmar su contrato y brindar una conferencia de prensa, pero ya cumplió y ahora volverá a Argentina. No es que no seguirá en Alianza Lima, sino que viajará por fiestas y estará de regreso en los primeros días de enero para dar inicio a la pretemporada con sus nuevos dirigidos.

"El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, dejará mañana el país por las fiestas, pero ya con la planificación definida para la pretemporada que iniciará el 3 de enero", comentó el periodista Gerson Cuba. Además se habla de que dejó una lista con algunos nombres para reforzar a la plantilla. Podrían ser jugadores argentinos o mexicanos.