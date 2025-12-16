- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Acaba de ser presentando en Alianza Lima, pero tomó la decisión de dejar el país
Es el flamante fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026 y se anunció que dejará el Perú el día de mañana.
Alianza Lima avanza de manera positiva con miras a la temporada 2026. Ya presentaron a Jairo Vélez y Luis Ramos, hoy le tocó el turno al DT Pablo Guede. Con el argentino esperan sacarse la mala racha y campeonar a final de temporada. Lo que sorprendió en las últimas horas es la partida de uno de estos fichajes del club. Prácticamente solo vino para ser presentado.
PUEDES VER: Alianza Lima hace oficial partido ante Inter Miami de Lionel Messi: fecha y horario confirmados
Se trata del DT Pablo Guede. El argentino llegó para firmar su contrato y brindar una conferencia de prensa, pero ya cumplió y ahora volverá a Argentina. No es que no seguirá en Alianza Lima, sino que viajará por fiestas y estará de regreso en los primeros días de enero para dar inicio a la pretemporada con sus nuevos dirigidos.
"El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, dejará mañana el país por las fiestas, pero ya con la planificación definida para la pretemporada que iniciará el 3 de enero", comentó el periodista Gerson Cuba. Además se habla de que dejó una lista con algunos nombres para reforzar a la plantilla. Podrían ser jugadores argentinos o mexicanos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90