Paolo Guerrero confirmó fecha en la que se retirará oficialmente del fútbol: "Decisión tomada"
Paolo Guerrero generó sorpresa en sus hinchas, y los de Alianza Lima, tras confirmar la fecha en la que se retirará oficialmente del fútbol profesional.
Todo tiene su final... Paolo Guerrero reveló recientemente en qué fecha dejará oficialmente de ser futbolista profesional, causando una enorme impresión en los hinchas de Alianza Lima y selección peruana, sobre todo porque significa el fin de una era en nuestro balompié. Como sabemos, el 'Depredador' es el máximo goleador en la historia de la Blanquirroja y deja un espacio enorme en nuestro combinado nacional.
En diálogo con el programa Fútbol como cancha de RPP, el delantero nacional brindó detalles sobre el presente del cuadro blanquiazul y también respecto a su carrera deportiva. Resulta que este año será muy especial para todos los aficionados del fútbol peruano, no solo para los íntimos, sino también para aquellos simpatizantes de Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros, que en algún momento hayan gritado sus goles en la Bicolor.
"El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera", indicó el delantero con paso por el Bayern Múnich, confirmando así que pase lo que pase dejará el fútbol profesional esta temporada y la camiseta de Alianza Lima, club de sus amores, será la última que vista.
Paolo Guerrero buscará salir campeón con Alianza Lima en su última temporada.
Como sabemos, desde hace dos años se viene rumorando el fin de la carrera del 'Depredador', pero cada final de campaña él decidía extenderla. Sin embargo, esta es la primera vez que Paolo Guerrero habla con tanta firmeza sobre su retiro profesional, por lo que sin duda alguna durante el 2026 será la última vez que veamos al delantero histórico de la selección peruana festejando goles.
Números de Paolo Guerrero en su carrera profesional
A lo largo de su carrera profesional, luego de hacer menores en Alianza Lima, Paolo Guerrero ha jugado por Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional, Avaí, Racing Club, Liga de Quito, César Vallejo, y finalmente volvió a Alianza Lima. Estos son los números del 'Depredador':
- Bayern Múnich (incluyendo reserva): 62 goles en 114 partidos
- Hamburgo: 51 goles en 183 partidos
- Corinthians: 52 goles en 126 partidos
- Flamengo: 42 goles en 112 partidos
- Internacional: 32 goles en 72 partidos
- Avaí: 0 goles en 10 partidos
- Racing Club: 3 goles en 22 partidos
- Liga de Quito: 8 goles en 20 partidos
- César Vallejo: 3 goles en 9 partidos
- Alianza Lima: 22 goles en 46 partidos
- Selección peruana: 41 goles en 129 partidos
En total, Paolo Guerrero, hasta este 2025 que ya terminó, ha convertido 275 goles en 714 partidos disputados a lo largo de su carrera profesional.
