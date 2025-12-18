Presidente de Talleres reveló la postura de Federico Girotti tras oferta de Alianza: "Su futuro..."

El delantero Federico Girotti sigue sonando con fuerza en Alianza Lima. Los blanquiazules apuntan a incorporar fichajes de lujo y así poder pelear por el título de la Liga 1 2026. Además, teniendo en cuenta que el cuadro de Pablo Guede, empezará la Copa Libertadores desde las rondas preliminares donde tendrá como rival a 2 de Mayo de Paraguay.

Presidente de Talleres confesó la postura de Federico Girotti ante el interés de Alianza Lima

Bajo ese escenario, en vista de que Girotti viene siendo pretendido por otros conjuntos del extranjero, el actual presidente de Talleres decidió pronunciarse. Mediante una reciente entrevista con TV Perú Deportes, la autoridad del 'Matador' señaló que los próximos días serán claves para que el atacante de 26 años defina dónde jugará la próxima temporada. Además, confirmó que el ex River Plate tiene la intención de llegar a Matute.

"En estos días decidimos el futuro de Federico está entre un club de México o Alianza. Él mismo nos ha manifestado que desea Alianza, considera que será el mejor delantero del fútbol peruano", confesó el mandamás del cuadro argentino.

Federico Girotti en la mira de Alianza Lima para el 2026/Composición: GLR

Al respecto, en las últimas horas desde Argentina, informaron que Argentinos Jrs. otros de los equipos que deseaba contar en sus filas con el joven delantero desistió de la contratación del futbolista, pues ya manejaba importantes propuestas del extranjero.

De hecho, por parte de Alianza Lima contemplan fichar a Federico Girotti con la compra del 50% de su pase, razón por la cual, actualmente el conjunto íntimo toma la delantera por el ex San Lorenzo.

¿Cómo le fue a Federico Girotti en Talleres este 2025?

En lo que corresponde a la temporada 2025, el destacado atacante disputó de manera oficial 37 encuentros con Talleres de Córdoba por la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Conmebol Libertadores. De esos partidos, logró anotar en 4 ocasiones, asimismo, brindó 2 asistencias, y sumó un promedio de 2259 minutos que evidencian su gran presente futbolístico.