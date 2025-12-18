En Paraguay dan firme calificativo a Alianza tras conocer que jugará con 2 de Mayo: "Uno de los más..."

Este jueves, la Conmebol realizó el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026 desde Luque, Paraguay. Por consiguiente se conoció que, Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en emocionantes compromisos. ¿Qué dijo la prensa paraguaya luego de definirse los choques en esta instancia del prestigioso certamen internacional?

Prensa paraguaya dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras sorteo de la Copa Libertadores 2026

En esta ocasión, el reconocido medio Versus resaltó la historia que tiene la escuadra victoriana en el balompié nacional, razón por la cual calificaron al conjunto peruano como "uno de los más tradicionales".

"El Gallo Norteño ya conoce a su rival en la fase 1 de la Copa, donde tendrá que lidiar en dos partidos de ida y vuelta contra el Alianza Lima de Perú, uno de los más tradicionales de ese país", precisaron.

Reacción de la prensa paraguaya tras conocer que jugará 2 de Mayo vs Alianza Lima

Es válido mencionar que, el elenco paraguayo finalizó en la quinta posición de la Liga Paraguaya 2025, resultado que inicialmente le otorgó un cupo a la Copa Sudamericana. No obstante, el equipo liderado por Eduardo Ledesma también alcanzó la final de la Copa Paraguay ante General Caballero y, tras confirmarse el descenso de ‘El Luchador’, 2 de Mayo se quedó con el boleto a la Libertadores en condición de subcampeón.

Por su parte, en la tabla de posiciones del torneo local, el '2' culminó con 33 puntos, a 13 menos que el líder y flamante campeón nacional, Cerro Porteño. Entre sus referentes destacan el arquero Carlos Servín, el capitán Pedro Sosa, y el extremo Mathias Martínez.

Las rondas preliminares de la Copa Libertadores 2026, se tienen programadas para dar inicio desde la primera semana de febrero, y posteriormente de definirse a los clasificados, se esperará por el sorteo de la fase de grupos en el mes de marzo.