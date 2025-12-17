Alianza Lima anunció su salida y ahora le hace un guiño a Cristal y Universitario: "Bienvenido..."

Alianza Lima empezó anunciando salidas y también a sus flamantes incorporaciones para afrontar la Liga 1 y fase previa de la Copa Libertadores 2026. En esa línea, uno de los jugadores que se fue del cuadro blanquiazul es Guillermo Enrique. El argentino ahora se encuentra como agente libre, sin embargo, dejó abierta la chance de regresar a La Victoria en el futuro.

Dejó Alianza Lima y ahora habló sobre una posible llegada a Sporting Cristal o Universitario

Mediante una reciente entrevista con el programa 'En Pared' de TV Perú Deportes, el lateral de 25 años sorprendió al revelar la charla que sostuvo con el gerente deportivo del 'equipo del pueblo'. "Yo he hablado con 'Franquito', el hijo de Franco Navarro y le he dicho en algún momento volveré, ojalá me puedan permitir tener esa revancha. Yo quería seguir jugando en Alianza", expresó.

Bajo ese contexto, Enrique también fue consultado sobre los rumores que lo acercaban a tienda celeste, y no dudó en dejar una categórica frase. "Mi representante está viendo esos temas. Si surge la posibilidad de ir a Sporting Cristal o a la 'U', bienvenido sea, no se le cierra la puerta a nadie", precisó.

Guillermo Enrique aclaró el tenso cruce que tuvo con Paolo Guerrero

El exfutbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata también volvió a referirse a la polémica que vivió con el delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, sin embargo, aseguró que se terminó exagerando, y luego ambos volvieron a amistarse.

"Nos dimos un abrazo y al momento nos estábamos cargando otra vez. Los futbolistas somos así, nos podemos pelear un día y al día siguiente hablamos y nos pedimos disculpas. Salí a descartar esos rumores por un tema de cuidar mi imagen y la de Paolo. Él es una gran persona que yo respeto demasiado en lo futbolístico y en lo personal, conmigo siempre se llevó bien", sentenció Enrique.