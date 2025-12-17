- Hoy:
Jayo se deshizo en elogios ante ex Sporting Cristal que firmó por Alianza Lima: "Impresionante"
Juan Jayo, referente de Alianza Lima impactó al destacar de gran manera a un ex futbolista de Sporting Cristal que firmó un extenso contrato con el club victoriano.
Alianza Lima quiere armar un plantel protagonista en la temporada 2026. Los íntimos ya van anunciando a dos primeros fichajes, sin embargo, la directiva hace un esfuerzo por asegurar a sus jugadores más importantes. Hace unos días, el club hizo oficial la renovación de un destacado zaguero y ahora el referente blanquiazul, Juan Jayo no dudó en llenar de halagos.
Juan Jayo destacó a ex Sporting Cristal que firmó por Alianza Lima
A través de una reciente entrevista con Alianza Play, Jayo reconoció que Renzo Garcés, quien acaba de renovar contrato hasta 2028, es un futbolista que ha mejorado su nivel desde su llegada al cuadro íntimo, asimismo, dejó en claro que su buen presente deportivo será clave para que el plantel pueda ganar una solidez defensiva. Su estilo de juego es una de las cualidades que más deslumbró al ídolo aliancista.
Renzo Garcés es pieza clave en el once de Alianza Lima/Foto: LÍBERO
"Es un chico que ha venido creciendo bastante bien. Justamente por eso debe ser reconocido por Alianza Lima y su fútbol. Es un chico que está en crecimiento y puede aportarle mucho más a Alianza porque ha ganado una experiencia y solvencia jugando atrás de forma impresionante", expresó.
En otra parte de la entrevista, Jayo habló sobre la personalidad del exdefensa de Sporting Cristal. Sobre ello, el histórico exjugador subrayó que su "temperamento" puede ser un favor fundamental para todo el plantel.
"Aunque es un poco callado, influye mucho. Hay jugadores que con su solo temperamento, contagia a los demás. Creo que tiene un temperamento positivo para poder contagiarse e ir a buscar un partido", añadió.
¿Cómo le fue a Renzo Garcés en Alianza Lima?
Renzo Garcés viene siendo un referente en el equipo titular de Alianza Lima. Este año, el zaguero de 29 años afrontó la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores 2025, llegando a disputar 43 compromisos. Anotó 1 gol, brindó 3 asistencias y registró un aproximado de 3731 minutos, los cuales dan cuenta de su buen presente deportivo con los íntimos.
