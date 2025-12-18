- Hoy:
Waldir Sáenz, histórico de Alianza, minimizó a Universitario tras tricampeonato: "Fueron..."
Waldir Sáenz, el máximo goleador de Alianza Lima, no se guardó nada contra Universitario de Deportes y dejó un fuerte mensaje que no le gustará a los hinchas merengues.
Universitario de Deportes se coronó tricampeón del fútbol peruano. En medio de este logro, Alianza Lima no logró clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores al perder contra Sporting Cristal. En este contexto, Waldir Sáenz, jugador histórico del equipo blanquiazul, salió a la palestra para enviar un mensaje claro a aquellos que hablan más sobre el tema íntimo que sobre el campeonato merengue.
Waldir Sáenz dio rotundo comentario contra Universitario tras tricampeonato
En la conversación con Inka Digital TV, Sáenz fue consultado sobre por qué en la prensa peruana se habla más de Alianza que del tricampeonato de Universitario.
La respuesta del histórico goleador de Alianza Lima fue un claro mensaje contra el cuadro merengue al mencionar que los íntimos son los más grandes del Perú, por lo que siempre van a hablar de ellos, a pesar de que el clásico rival sea campeón nacional.
"Alianza Lima se descuidó en la Liga 1, pero nos sirvió como aprendizaje para no cometer el mismo error. Somos el equipo más grande de este país y el más popular. Todos siempre están pendientes de Alianza, es que esto es Alianza y siempre le da al Perú cosas importantes. Ellos fueron tricampeones y nadie habla de eso", manifestó ante las cámaras.
Resulta que la respuesta de Waldir Sáenz es una manera sarcástica de referirse a lo que viene viviendo Alianza tras no lograr clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Cabe mencionar que el cuadro íntimo ya sabe su rival a vencer en la primera fase de la Libertadores 2026, por lo que deberá enfrentarse a 2 de Mayo de Paraguay, para luego vencer a Sporting Cristal y, finalmente, si logra clasificar, jugarse su pase a grupos contra Huachipato o Carabobo.
