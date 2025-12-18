Dejó Alianza Lima para destacar en el extranjero y ahora se confirmó su salida: "Mucha suerte"

Alianza Lima es reconocido como uno de los principales clubes exportadores de la Liga 1. Los blanquiazules apuestan por jóvenes promesas de sus divisiones menores y también por darles oportunidades a futbolistas de otros equipos. Ese fue el caso de Franco Zanelatto, quien tras destacar con los 'íntimos' firmó por el OFI Creta. No obstante, su etapa no fue la esperada y se anunció que no continuará en el club.

Zanelatto firmó por Alianza Lima en 2022, aunque recién pudo debutar en la temporada 2023, donde dejó un gran rendimiento en el campo y se consolidó como una de las estrellas del equipo durante dos temporada, hasta su salida rumbo al OFI Creta del fútbol de Grecia a inicios del presente año, donde se esperaba que se consolidara en el club.

Sin embargo, el extranjero tuvo una gran cantidad de lesiones y no logró hacerse espacio en el equipo, razón por la cual el OFI Creta decidió ponerle fin al vínculo con el jugador y anunció su salida inmediata.

Franco Zanelatto no continuará en OFI Creta para el 2026

"¡Gracias, Franco! ¡Mucha suerte en tu carrera! OFI 1925 FC anuncia la finalización de su colaboración con el futbolista Franco Zanelatto", fue el mensaje de agradecimiento y despedida que dejó el club en sus redes sociales.

Franco Zanelatto y su paso por el OFI Creta

Pese a que tenía las condiciones para poder desarrollarse en el fútbol europeo, Franco Zanelatto vio frenado su progreso tras una extensa plaga de lesiones. En total solo pudo jugar 7 partidos en la temporada, sumando a penas 114 minutos en el terreno de juego. Por otro lado, estuvo 120 días fuera de las canchas por lesión.

¿Cuál es el valor de mercado de Franco Zanelatto?

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Franco Zanelatto ha visto una gran descenso en su valor de mercado. Actualmente el extremo está cotizado en 500 mil euros, una cifra que no se pronostica a incrementarse en un futuro cercano. Su máximo histórico fue de 900 mil euros, conseguido en 2023.