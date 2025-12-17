0
EN DIRECTO
Medellín vs Atlético Nacional EN VIVO por Copa Colombia

FPF informó que Alianza Lima sumó un nuevo título para la emoción del 'Pueblo blanquiazul'

La FPF utilizó sus redes sociales para informar que Alianza Lima sumó un nuevo título y desató la emoción de los hinchas blanquiazules.

Jesús Yupanqui
Alianza Lima se coronó campeón, informó la Federación Peruana de Fútbol.
Alianza Lima se coronó campeón, informó la Federación Peruana de Fútbol. | FOTO: Composición
COMPARTIR

Alianza Lima sabe que el éxito de toda institución deportiva son sus canteras. Por ello, trabaja en un proyecto que le permita consolidar a sus jóvenes talentos para que en un futuro regalen alegrías al 'Pueblo Blanquiazul'.

Pedro Gallese tiene acuerdo con club sudamericano.

PUEDES VER: Pedro Gallese remece el mercado y firma por club finalista de Copa Libertadores: "Acuerdo"

Mediante su cuenta de X, la Federación Peruana de Fútbol informó que Alianza Lima es el campeón del Torneo Elite Regional FPF Sub 15. Una noticia que desató la emoción de los hinchas.

Alianza goleó 5-1 a Alto Voltaje de Loreto en la final del campeonato. Los blanquiazules fueron los dominadores del encuentro y estuvieron finos en el área rival.

Alianza Lima

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Élite Regional FPF Sub 17

"En el marco de las acciones que la FPF viene implementando para el desarrollo del fútbol juvenil", expresó Alianza Lima en sus redes sociales.

Alianza Lima es campeón del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub 18

Con un marcador global 4-2, Alianza Lima superó a Sporting Cristal y se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub 18.

El trabajo que viene realizando Alianza Lima es positivo. Cada paso que están dando son respaldados por los títulos en divisiones menores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Oficial: Conmebol confirmó los rivales de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores

  2. Alianza Lima no le renovó contrato y acaba de ser anunciado por Cienciano para el 2026

  3. Cusco FC anunció salida de futbolista tras ver que lució camiseta de Alianza Lima: "Nos despedimos"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano