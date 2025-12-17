FPF informó que Alianza Lima sumó un nuevo título para la emoción del 'Pueblo blanquiazul'

Alianza Lima sabe que el éxito de toda institución deportiva son sus canteras. Por ello, trabaja en un proyecto que le permita consolidar a sus jóvenes talentos para que en un futuro regalen alegrías al 'Pueblo Blanquiazul'.

Mediante su cuenta de X, la Federación Peruana de Fútbol informó que Alianza Lima es el campeón del Torneo Elite Regional FPF Sub 15. Una noticia que desató la emoción de los hinchas.

Alianza goleó 5-1 a Alto Voltaje de Loreto en la final del campeonato. Los blanquiazules fueron los dominadores del encuentro y estuvieron finos en el área rival.

Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Élite Regional FPF Sub 17

"En el marco de las acciones que la FPF viene implementando para el desarrollo del fútbol juvenil", expresó Alianza Lima en sus redes sociales.

Alianza Lima es campeón del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub 18

Con un marcador global 4-2, Alianza Lima superó a Sporting Cristal y se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub 18.

El trabajo que viene realizando Alianza Lima es positivo. Cada paso que están dando son respaldados por los títulos en divisiones menores.