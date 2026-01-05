Sinuano Día HOY, lunes 5 de enero EN VIVO: resultados y últimos números ganadores del sorteo

El Sinuano Día se juega HOY, lunes 5 de enero en Colombia, ofreciendo una nueva oportunidad a miles de apostadores que esperan conocer el número ganador. En esta nota podrá seguir el sorteo EN VIVO para conocer los recientes resultados y cómo jugó. ¡Te deseamos mucha suerte!

Resultados del Sinuano Día y Noche de hoy, lunes 5 de enero 11:15 ¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche? Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden comprar de las siguientes maneras: en puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en el sitio web oficial de Red de Servicios de Córdoba Record o mediante plataformas digitales autorizadas que tengan convenio. 10:21 ¿Por qué el sorteo se llama Sinuano? El nombre Sinuano está relacionado con el río Sinú, uno de los principales de Colombia, que atraviesa el departamento de Córdoba y desemboca en el mar Caribe. La lotería y sus sorteos se llaman Sinuano Día y Noche porque son operados desde la región cordobesa. 09:09 ¡Bienvenidos! Este lunes 5 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Qué es el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar oficial que se basa en la selección de números dentro de un rango determinado. Es conocido por su formato simple y por contar con dos sorteos diarios, lo que lo diferencia de otros juegos similares. Cada sorteo arroja una combinación numérica que determina a los ganadores en las distintas categorías de premio.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El funcionamiento del Sinuano es directo y fácil de entender:

Se eligen cuatro números, cada uno entre 0 y 9.

El sorteo extrae cuatro cifras, que conforman el número ganador.

Los premios se asignan según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado oficial.

Premios del Sinuano

El Sinuano ofrece premios que varían según el nivel de acierto:

Cuatro cifras acertadas en orden exacto: premio mayor.

Cuatro cifras en diferente orden: premio secundario.

Tres o dos cifras acertadas: premios menores, dependiendo de la modalidad.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

Los resultados del Sinuano se pueden consultar a través de:

Transmisiones oficiales de los sorteos.

Páginas web autorizadas que publican los resultados actualizados.

Para el sorteo de este lunes 5 de enero de 2026, los resultados estarán disponibles pocos minutos después de realizada la extracción oficial.

¿Qué días se emite el Sinuano?

El Sinuano se caracteriza por su alta frecuencia de emisión: