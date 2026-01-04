Sinuano Día de HOY, domingo 4 de enero EN VIVO: sigue el sorteo, resultados y números ganadores

Este domingo 4 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche en sus dos jornadas habituales. ¿Sabes cómo jugar la lotería de Colombia? En esta nota de Líbero, podrás conocer las bolillas que cayeron, dónde ver los resultados EN VIVO, cuáles son los premios que puede llevarse y más detalles. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día de HOY, domingo 4 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores 09:47 ¿A qué hora inicia el primer sorteo del Sinuano? El juego inicial del Sinuano se realiza desde las 02:30 P.M de HOY y los números ganadores podrán verificarse puntualmente desde la transmisión EN VIVO. 09:17 ¡Bienvenido a un sorteo más del Sinuano! El soreo Sinuano se emitirá este domingo 4 de enero en su horario habitial y AQUÍ podrás conocer los resultados finales del juego. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega el Sinuano?

El sorteo de Sinuano se realiza a diario en dos ediciones, Sinuano Día se juega alrededor de las 2:30 p.m., de lunes a sábado. Mientras que el Sinuano Noche comienza a las 10:30 p.m., de lunes a sábado; y los domingos o festivos se hace más temprano, a las 8:30 p.m.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

El sorteo Sinuano Día y Noche se puede sintonizar EN VIVO, a través del canal oficial Telecaribe, o por la página de YouTube de Resultados de loterías y Chances en Colombia.

¿Cómo se determinan los premios del Sinuano?

Los premios del sorteo Sinuano Día y Noche se otorgan de acuerdo a la cantidad de números que coincidan con tu boleto. Cuantos más aciertos tengas, mayor será monto tendrá tu premio.

4,500 veces lo apostado : acertar los 4 números en el orden exacto

: acertar los 4 números en el orden exacto 400 veces lo apostado : acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto

: acertar las 3 últimas cifras en el orden exacto 50 veces lo apostado : acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto

: acertar las 2 últimas cifras en el orden exacto 5 veces lo apostado: acertar una de las 4 cifras en el orden exacto

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes: