Sinuano Día de HOY, sábado 3 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 3 de enero EN VIVO: resultados 09:52 ¡Bienvenidos! Este sábado 3 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 p. m., de lunes a sábado. En domingos o días festivos, el Sinuano Noche se adelanta y se juega a las 8:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números que más han aparecido en el Sinuano en general son el 2, seguido por el 1, 8 y 9. Por el contrario, los dígitos menos frecuentes han sido el 5, 0, 7 y 4, que han salido con menor repetición en comparación con los demás números.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

Para reclamar los premios del Sinuano Día y Noche, primero debes conservar tu boleto original en buen estado. Si el monto es inferior a 300.000 pesos colombianos, puedes acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de SuperGiros.

En cambio, si el premio es mayor a esa cantidad, debes dirigirte a las oficinas principales de la Lotería El Sinuano o a las sucursales autorizadas en tu municipio para iniciar el proceso de pago con tu boleto y cédula.