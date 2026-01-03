0

Sinuano Día de HOY, sábado 3 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Sinuano Día y Noche regresa con nuevas ediciones, que buscarán premiar a los afortunados participantes. AQUÍ podrás seguir el sorteo EN VIVO y resultados.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 3 de enero del 2026.
Revisa los resultados EN VIVO del último sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 3 de enero del 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

En Colombia, se realizarán nuevos sorteos del Sinuano Día y Noche HOY, sábado 3 de enero, por lo que si adquiriste tu boleto, es importante que revises la información del juego. ¿A qué hora se juega, cuáles son las estadísticas y cómo ver los resultados? En esta nota accede a los números ganadores EN VIVO. ¡Suerte!

Sinuano hoy, 2 de enero. RESULTADOS

PUEDES VER: ¿Ganaste? Sinuano Día y Noche del viernes 2 de enero: resultados del último sorteo

Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 3 de enero EN VIVO: resultados

09:52
3/1/2026

¡Bienvenidos!

Este sábado 3 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 p. m., de lunes a sábado. En domingos o días festivos, el Sinuano Noche se adelanta y se juega a las 8:30 p. m.

Estadística del Sinuano Día y Noche

Los números que más han aparecido en el Sinuano en general son el 2, seguido por el 1, 8 y 9. Por el contrario, los dígitos menos frecuentes han sido el 5, 0, 7 y 4, que han salido con menor repetición en comparación con los demás números.

¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?

Para reclamar los premios del Sinuano Día y Noche, primero debes conservar tu boleto original en buen estado. Si el monto es inferior a 300.000 pesos colombianos, puedes acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de SuperGiros.

En cambio, si el premio es mayor a esa cantidad, debes dirigirte a las oficinas principales de la Lotería El Sinuano o a las sucursales autorizadas en tu municipio para iniciar el proceso de pago con tu boleto y cédula.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, sábado 3 de enero: acertadas predicciones de Josie Diez Canseco para tu signo

  2. Sinuano Noche de HOY, viernes 2 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

  3. RESULTADOS Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de enero: ganador del ÚLTIMO SORTEO y números del PREMIO MAYOR

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano