Sinuano Día de HOY, sábado 3 de enero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo
Sinuano Día y Noche regresa con nuevas ediciones, que buscarán premiar a los afortunados participantes. AQUÍ podrás seguir el sorteo EN VIVO y resultados.
En Colombia, se realizarán nuevos sorteos del Sinuano Día y Noche HOY, sábado 3 de enero, por lo que si adquiriste tu boleto, es importante que revises la información del juego. ¿A qué hora se juega, cuáles son las estadísticas y cómo ver los resultados? En esta nota accede a los números ganadores EN VIVO. ¡Suerte!
Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 3 de enero EN VIVO: resultados
¡Bienvenidos!
Este sábado 3 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El Sinuano Día se realiza a las 2:30 p. m., mientras que el sorteo Sinuano Noche se lleva a cabo a las 10:30 p. m., de lunes a sábado. En domingos o días festivos, el Sinuano Noche se adelanta y se juega a las 8:30 p. m.
Estadística del Sinuano Día y Noche
Los números que más han aparecido en el Sinuano en general son el 2, seguido por el 1, 8 y 9. Por el contrario, los dígitos menos frecuentes han sido el 5, 0, 7 y 4, que han salido con menor repetición en comparación con los demás números.
¿Cómo se reclaman los premios del Sinuano?
Para reclamar los premios del Sinuano Día y Noche, primero debes conservar tu boleto original en buen estado. Si el monto es inferior a 300.000 pesos colombianos, puedes acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de SuperGiros.
En cambio, si el premio es mayor a esa cantidad, debes dirigirte a las oficinas principales de la Lotería El Sinuano o a las sucursales autorizadas en tu municipio para iniciar el proceso de pago con tu boleto y cédula.
