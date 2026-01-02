Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 2 de enero EN VIVO: resultados y últimos números ganadores

Con el inicio del 2026, miles de colombianos continúan atentos a uno de los juegos de azar más populares del país: el Sinuano, un sorteo que se caracteriza por su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la posibilidad de ganar premios de forma rápida.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 2 de enero EN VIVO: último sorteo 09:24 ¡Bienvenidos! Este viernes 2 de enero, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

Tras la celebración de Año Nuevo, el viernes 2 de enero de 2026 el Sinuano se emitirá con total normalidad, manteniendo su programación habitual tanto en su edición de día como de noche.

El Sinuano se ha consolidado como una alternativa constante para quienes buscan tentar la suerte sin necesidad de grandes inversiones, convirtiéndose en una tradición diaria para muchos jugadores. Por ello, conocer cómo participar, dónde comprar los boletos, los horarios oficiales y los premios resulta clave para quienes planean jugar este 2 de enero.

¿Qué es el sorteo Sinuano?

El Sinuano es un juego de apuestas numéricas que se realiza en Colombia todos los días del año, incluidos fines de semana y feriados. Consiste en elegir un número de cuatro cifras, con diferentes modalidades de apuesta y premios según el tipo de acierto.

Horarios del Sinuano este viernes 2 de enero de 2026

Para este viernes 2 de enero de 2026, el Sinuano mantendrá sus horarios habituales:

Sinuano Día: alrededor de las 2:30 p. m.

alrededor de las 2:30 p. m. Sinuano Noche: alrededor de las 10:30 p. m.

Ambos sorteos se realizan en el mismo día, permitiendo a los jugadores participar una o dos veces, según su preferencia.

¿Cómo jugar al Sinuano?

Jugar al Sinuano es un proceso sencillo. Los pasos básicos son:

Elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999).

Definir el valor de la apuesta.

Seleccionar si se juega al Sinuano Día o Sinuano Noche.

Realizar la apuesta en un punto autorizado o plataforma digital.

Esperar el sorteo y verificar los resultados oficiales.

El premio dependerá del monto apostado y del tipo de coincidencia con el número ganador.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano?

Los boletos del Sinuano se pueden adquirir en:

Puntos de venta autorizados de apuestas y loterías en todo el país.

Casas de apuestas legales.

Plataformas digitales habilitadas por operadores autorizados.

Premios del Sinuano en Colombia

El Sinuano ofrece distintos premios según la modalidad de juego. En general:

El acierto exacto de las cuatro cifras es el premio mayor.

También existen premios por aciertos parciales, como las últimas cifras.

El monto del premio se calcula en función del valor apostado y la modalidad elegida.

Esta flexibilidad permite que jugadores con diferentes presupuestos puedan participar.

¿Qué días se juega el Sinuano?

El Sinuano se juega:

Todos los días de la semana

Incluye sábados, domingos y feriados

Por ello, el sorteo de este viernes 2 de enero de 2026 se realizará con normalidad, sin cambios en su programación.