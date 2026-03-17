Comizzo sorprende con categórico comentario sobre Jean Deza: "Es un desperdicio del fútbol"

Durante su etapa en el fútbol peruano, Comizzo tuvo la oportunidad de conocer a diversos jugadores nacionales y uno de los que siempre le llamó la atención fue Jean Deza. El exentrenador de Universitario de Deportes no la pensó dos veces al momento de referirse al futbolista de 32 años que manchó su carrera por decisiones erróneas a nivel personal.

A pesar de que siempre estuvo más ligado al mundo de Universitario, Ángel Comizzo no se midió al hablar de Jean Deza, quien tiene pasado en Alianza Lima, además de otros grandes clubes. El técnico argentino se animó a revelar el gran declive de su talento que no fue aprovechado como merecía.

Ángel Comizzo se refirió al declive de Jean Deza

Durante una entrevista con el programa ‘Modo fútbol’, Ángel Comizzo, que actualmente está sin equipo, llenó de elogios a Jean Deza. El experimentado entrenador resaltó que sus malas decisiones hicieron que no logre tener el salto internacional al que estaba destinado.

“Jean es un desperdicio del fútbol. Un jugador con un talento inigualable. Lo conocí cuando estaba en la San Martín antes de irse a Francia. Yo lo he visto hacer cada cosa en el campo de juego, que es para los elegidos. Son jugadores que tienen un don, pero después cometen errores de disciplina que son tremendos que arruinan sus carreras futbolísticas. Ponen en duda a los entrenadores si van a mejorar, por más promesa que te hagan es muy difícil que vuelva a ser disciplinados. La última gran actuación de Jean fue con Franco Navarro cuando estaba en UTC que tuvo un año sensacional”, expresó.

(Video: Modo fútbol)

Jean Deza comenzó su carrera futbolística en la Academia Cantolao del Callao y tras entrenar con equipos argentinos, su primer contrato profesional fue en la Superliga de Eslovaquia y luego se fue a préstamo a Montpellier. Su regreso al fútbol peruano fue con Alianza Lima en el 2015 y tras una nueva breve experiencia en Bulgaria, retornó al campeonato nacional y no volvió a tener más experiencias en el extranjero.