Prensa de Ecuador destacó a exfigura de Racing que firmó contrato con Alianza Lima: "Goleador"

Alianza Lima es uno de los clubes que más se ha reforzado en el mercado de fichajes con el objetivo de poder salir campeón de la Liga 1 2026. Precisamente, los blanquiazules concretaron la firma de un habilidoso futbolista que acaba de recibir elogios por parte de los medios ecuatorianos.

Prensa de Ecuador destacó a ex Racing que firmó contrato con Alianza Lima

Una de las posiciones a las que mayor atención puso la directiva de Alianza Lima fue el frente ofensivo, sector en el que Paolo Guerrero continúa siendo una pieza clave. El histórico delantero tuvo un destacado rendimiento durante la temporada 2025, lo que llevó al club blanquiazul a renovar su contrato para afrontar una nueva campaña.

Tras oficializarse su continuidad, el medio ecuatoriano 'Extra' reaccionó a la noticia y le dedicó una nota especial al atacante peruano. En su publicación, no escatimaron elogios hacia su trayectoria, recordando que es el máximo goleador histórico de la selección peruana y resaltando también su exitoso paso por LDU de Quito, club con el que conquistó importantes títulos.

Prensa ecuatoriana destacó la trayectoria de Paolo Guerrero tras renovar con Alianza Lima.

“Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la selección de Perú y exjugador de Liga de Quito, celebró sus 42 años con una noticia clave para el fútbol peruano: la renovación de su contrato con Alianza Lima hasta la temporada 2026”, destacó el citado medio.

Asimismo, remarcaron que el anuncio contó con la presencia de importantes figuras del club victoriano, lo que evidencia el peso del ‘Depredador’ dentro del proyecto deportivo. “En las fotografías oficiales se observa al experimentado atacante acompañado por el director deportivo Franco Navarro y el exjugador Víctor ‘Pitín’ Zegarra, en un acto simbólico que refuerza el liderazgo de Guerrero dentro del proyecto deportivo”, añadieron.

Paolo Guerrero jugará su última temporada con Alianza Lima

Paolo Guerrero renovó su vínculo con Alianza Lima hasta el final de la temporada 2026, un acuerdo que marca un momento especial en su carrera. El propio delantero confirmó que este será no solo su último año como blanquiazul, sino también la temporada en la que pondrá fin a su etapa como futbolista profesional. El ‘Depredador’ dirá adiós al fútbol a los 42 años.

Paolo Guerrero tuvo un paso por Racing de Argentina

Guerrero también tuvo un paso por Racing Club de Argentina, institución a la que llegó para la temporada 2022. Pese a su amplia trayectoria y experiencia, el delantero no logró consolidarse como titular y fue relegado al banco de suplentes. Con la camiseta de la ‘Academia’, disputó un total de 21 partidos oficiales y anotó 2 goles, antes de dejar el club a mediados de la temporada 2023.

Trayectoria de Paolo Guerrero