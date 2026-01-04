Miguel Trauco genera preocupación en los hinchas de Alianza Lima tras iniciar la pretemporada

Alianza Lima va por su revancha en esta nueva temporada 2026 que empezará a fines de enero. El club blanquiazul se encargó de contratar a un DT estricto y disciplinado como Pablo Guede para que ponga orden en el plantel. Ahora que ya empezaron la pretemporada, hay un jugador que está causando preocupación y es Miguel Trauco.

El ex Flamengo fue captado corriendo junto con sus compañeros, pero al parecer se encontraría en mala forma física. Muchos dicen que las fiestas navideñas y de año nuevo lo han afectado, pues habría comido más de la cuenta. A inicios del 2025 el jugador recibió críticas similares, así que lo más probable es que reciba recomendaciones porque está siendo tomado en cuenta como el lateral izquierdo titular.

Miguel Trauco preocupa a los hinchas de Alianza Lima por su estado físico

No solo debe de pensar en Alianza Lima, sino también en la Selección Peruana. A pesar de que alguna vez trato de renunciar, lo más seguro es que termine siendo considerado para los próximos amistosos de Perú. Deberá tener cuidado y trabajar arduamente, pues el club blanquiazul aseguró la compra de Cristian Carbajal, lateral izquierdo que viene de Sport Boys para pelearle el puesto.

Miguel Trauco en 2025

El defensa de 33 años tuvo bastante continuidad a comparación con la temporada 2024. Cerró el año con Alianza Lima disputando un total de 45 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además registró 4 asistencias. Si vuelve a su mejor versión, tranquilamente puede ser uno de los mejores del equipo de Pablo Guede.

La llegada de Christian Carbajal

Alianza Lima se despidió de Ricardo Lagos tras 5 años en el club. Para esto tenían que traer a su reemplazo y ese es el ex Sport Boys, Cristian Carbajal. El seleccionado peruano tendrá la dura misión de pelearle el puesto a Miguel Trauco, con 26 años podría convertirse en uno de los referentes de los blanquiazul. Pagaron 150 mil dólares por su fichaje.