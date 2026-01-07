Flores no se midió y dio firme calificativo a Jairo Vélez tras fichaje por Alianza: "Es una..."

Uno de los traspasos que realmente sorprendió a los hinchas de Universitario es la abrupta salida del mediocampista Jairo Vélez de tienda crema para reforzar al clásico rival, Alianza Lima. El ecuatoriano fue parte del tricampeonato de la Liga 1, sin embargo, de cara al 2026, el futbolista decidió tomar un nuevo desafío profesional en La Victoria por las próximas temporadas.

Edison Flores dio tajante calificativo a Jairo Vélez tras su llegada a Alianza Lima

Bajo ese escenario, hace poco el jugador del equipo merengue, Edison Flores no dudó en pronunciarse respecto a la partida de Vélez de Ate y fue así como dejó en claro que el grupo siempre lo recordará por sus destacadas actuaciones. Del mismo modo, calificó de manera positiva su calidad profesional.

Jairo Vélez se sumó a la pretemporada de Alianza Lima

"Jairo Vélez es un gran compañero y persona. Como siempre digo espero que le vaya muy bien, obviamente no contra nosotros pero es una muy buena persona. Así que nosotros lo recordaremos de la mejor manera porque fue un gran compañero", sostuvo.

(Video: YouTube - Edison Flores)

Cabe recordar que, el ex Universidad Católica de Ecuador arribó al conjunto estudiantil para el 2025, donde recién en sus últimos compromisos se volvió pieza clave para el equipo. Afrontó oficialmente 37 cotejos entre el plano local e internacional. Así también, marcó 3 goles y dio una asistencia.

Jairo Vélez se pronunció tras el inicio de la pretemporada de Alianza Lima

En su salida de los entrenamientos, Vélez señaló sentirse contento del nivel de trabajo que tiene el entrenador Pablo Guede en el cuadro íntimo. "Muy bueno, muy exigente, es lo que conviene ahora para llegar de la mejor forma al torneo la idea es tratar de llegar lo mejor posible, con el mayor ritmo", sostuvo para Entre Bolas.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Vélez en Alianza Lima?

Jairo Vélez estampó su firma por Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de 2028. El ecuatoriano permanecerá unido al elenco blanquiazul por las próximas temporadas, de las cuales apuntará a hacer historia en La Victoria en base a goles y buen rendimiento.