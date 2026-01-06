Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 7 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Este miércoles 7 de enero tenemos una buena programación de partidos en vivo que se disputarán en las principales ligas del mundo. En España se disputará la semifinal de la Supercopa, mientras que en la Premier League juega el Burnley de Oliver Sonne contra el Manchester United. Consulta el horario y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 14:30 Everton vs Wolverhampton Disney+ 14:30 AFC Bournemouth vs Tottenham Disney+ 14:30 Brentford vs Sunderland Disney+, Max 14:30 Crystal Palace vs Aston Villa Disney+ 14:30 Fulham vs Chelsea ESPN, Disney+ 14:30 Manchester City vs Brighton ESPN2, Disney+ 15:15 Burnley vs Manchester United Disney+, Claro TV+ 15:15 Newcastle United vs Leeds United Disney+, Max

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 12:30 Napoli vs Verona ESPN, Disney+ 12:30 Bologna vs Atalanta ESPN2, Disney+ 14:45 Lazio vs Fiorentina Disney+ 14:45 Parma vs Inter Disney+, CazéTV 14:45 Torino vs Udinese Disney+

Partidos de hoy en Supercopa de España

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Barcelona vs Athletic Club América TV, América TVGO

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Benfica vs Sporting Braga DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Liga Nacional Honduras

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Olimpia vs Marathón Centro America TV

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.