Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 7 de enero: programación y dónde ver fútbol online
Agenda completa y programación de los partidos más importantes de este miércoles 7 de enero. Tenemos Premier, Serie A y Supercopa de España.
Este miércoles 7 de enero tenemos una buena programación de partidos en vivo que se disputarán en las principales ligas del mundo. En España se disputará la semifinal de la Supercopa, mientras que en la Premier League juega el Burnley de Oliver Sonne contra el Manchester United. Consulta el horario y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Everton vs Wolverhampton
|Disney+
|14:30
|AFC Bournemouth vs Tottenham
|Disney+
|14:30
|Brentford vs Sunderland
|Disney+, Max
|14:30
|Crystal Palace vs Aston Villa
|Disney+
|14:30
|Fulham vs Chelsea
|ESPN, Disney+
|14:30
|Manchester City vs Brighton
|ESPN2, Disney+
|15:15
|Burnley vs Manchester United
|Disney+, Claro TV+
|15:15
|Newcastle United vs Leeds United
|Disney+, Max
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Napoli vs Verona
|ESPN, Disney+
|12:30
|Bologna vs Atalanta
|ESPN2, Disney+
|14:45
|Lazio vs Fiorentina
|Disney+
|14:45
|Parma vs Inter
|Disney+, CazéTV
|14:45
|Torino vs Udinese
|Disney+
Partidos de hoy en Supercopa de España
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Barcelona vs Athletic Club
|América TV, América TVGO
Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Benfica vs Sporting Braga
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Liga Nacional Honduras
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Olimpia vs Marathón
|Centro America TV
Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
