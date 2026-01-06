0

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 7 de enero: programación y dónde ver fútbol online

Agenda completa y programación de los partidos más importantes de este miércoles 7 de enero. Tenemos Premier, Serie A y Supercopa de España.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 7 de enero
Programación de partidos en vivo para este miércoles 7 de enero | FOTO: LIBERO
Este miércoles 7 de enero tenemos una buena programación de partidos en vivo que se disputarán en las principales ligas del mundo. En España se disputará la semifinal de la Supercopa, mientras que en la Premier League juega el Burnley de Oliver Sonne contra el Manchester United. Consulta el horario y canales de transmisión.

Barcelona y Athletic Club inauguran la semifinal de la Supercopa de España.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Barcelona vs Athletic Club por semifinal de la Supercopa de España

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Everton vs WolverhamptonDisney+
14:30AFC Bournemouth vs TottenhamDisney+
14:30Brentford vs SunderlandDisney+, Max
14:30Crystal Palace vs Aston VillaDisney+
14:30Fulham vs ChelseaESPN, Disney+
14:30Manchester City vs BrightonESPN2, Disney+
15:15Burnley vs Manchester UnitedDisney+, Claro TV+
15:15Newcastle United vs Leeds UnitedDisney+, Max

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Napoli vs VeronaESPN, Disney+
12:30Bologna vs AtalantaESPN2, Disney+
14:45Lazio vs FiorentinaDisney+
14:45Parma vs InterDisney+, CazéTV
14:45Torino vs UdineseDisney+

Partidos de hoy en Supercopa de España

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Barcelona vs Athletic ClubAmérica TV, América TVGO

Partidos de hoy en Taça da Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Benfica vs Sporting BragaDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Liga Nacional Honduras

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Olimpia vs MarathónCentro America TV

Hora de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

