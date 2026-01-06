Canal confirmado para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid por Supercopa de España

Derbi a la vista entre Real Madrid vs Atlético de Madrid en Arabia Saudita. Ambos elencos se mudan de continente para protagonizar la semifinal de la Supercopa de España que paralizará a millones de aficionados. Este duelo es el más esperado en el arranque del 2026, por lo que te confirmamos el canal de transmisión de estos vibrantes 90 minutos.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético de Madrid?

Este partido entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España se verá por la señal abierta en vivo de América TV - Canal 4 para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la app de América TVGO, el cual puedes sintonizar mediante SmarTV, PC y teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Atlético de Madrid

Revisa los canales de transmisión para ver los 90 minutos del derbi entre Real Madrid vs Atlético de Madrid:

Argentina, Paraguay: Flow Sports

Brasil: Disney+ Premium

Colombia: Win+ Fútbol

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: Sky Sports

Perú: América TV, América TVGO

España: Movistar+

Uruguay: Flow TV

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes, fuboTV

Venezuela: Meridiano Televisión, inter

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán un nuevo derbi por la Supercopa de España.

¿Cómo llegan Real Madrid y Atlético de Madrid?

Real Madrid se estrenó el 2026 con victoria abultada de 5-1 sobre Betis en LaLiga. Con un triplete de Gonzalo García, el cuadro blanco se sigue metiendo en la pelea del certamen local y ahora va por su primer título del año como lo es la Supercopa de España.

Por su parte, Atlético de Madrid viene de igualar 1-1 ante Real Sociedad por LaLiga. Pese a ir ganando en el complemento con anotación de Sorloth, no supieron sostener la ventaja tras el gol del empate por obra de Guedes.