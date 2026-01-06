¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid y dónde ver partido por la Supercopa de España?

Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan este jueves 8 de enero, por la semifinal de la Supercopa de España. Este partido se juega en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda y promete regalarnos muchas emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid?

Repasa horarios para ver partido, según tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 14:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:00

México: 13:00

Estados Unidos: 14:00 (Miami y Nueva York) y 11:00 (Los Ángeles)

España: 20:00

Arabia Saudita: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid?

Repasa canales y plataformas de streaming disponibles para ver el partido entre Real Madrid vs Atlético Madrid:

Perú: América TV y América TVGO

Argentina: Flow Sports

Colombia: Win Sports y Win Play

Paraguay: Flow Sports

Brasil: Disney+

Venezuela: Meridiano Televisión e Inter

México: Sky Sports y Sky+

Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes y fuboTV

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Real Madrid vs Atlético Madrid: previa del partido

Real Madrid quiere clasificar a la siguiente ronda del certamen y disputar su quinta final de Supercopa de España y para ello debe imponerse en este derbi madrileño que promete sacar chispas.

Por su parte, Atlético Madrid no conquista la Supercopa de España desde la edición 2014, cuando venció justamente a los 'merengues' en el Bernabéu, aunque bajo el formato de final a partido único.

Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan por la Supercopa de España. Foto: AFP.

Recordemos que el cuadro blanco no podrá contar con Kylian Mbappé, quien ni siquiera viajó a Arabia Saudita, por lo que también se perderá una eventual final, que se jugará el domingo 11.