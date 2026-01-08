0

Alineaciones de Real Madrid vs Atlético de Madrid: los onces del derbi que proponen Xabi y Simeone

Conoce las alineaciones del derbi entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. ¿Qué sistemas emplearán Xabi Alonso y Diego Simeone?

Diego Medina
Derbi entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España.
Derbi entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la Supercopa de España. | Foto: X Duff House Royal
Momento de ver el derbi entre Real Madrid vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Supercopa de España. Ambos elencos protagonizarán uno de los duelos más esperados del 2026, el cual se disputa HOY, jueves 8 de enero, a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT, 20:00 horas de España). Revisa cómo alinearán ambos elencos el cual tiene de protagonistas a Xabi Alonso y Diego Simeone.

Atlético y Real Madrid se enfrentan en busca del pase a la final de la Supercopa de Epsaña

Alineación de Real Madrid

Así formará Real Madrid en busca de la victoria ante los 'colchoneros': Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

El equipo blanco no tendrá muchas modificaciones de lo que fue su último duelo de LaLiga ante Real Betis, en el que golearon por 5-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. Con la ausencia de Kylian Mbappé, el referente en el área será Gonzalo García, quien viene de marcar un triplete ante los verdiblancos.

Del mismo modo, Federico Valverde se perfila a ser el lateral derecho de los madridistas ante la reciente recuperación de Trent Alexander Arnold y Dani Carvajal. Ambos jugadores fueron convocados, pero podrían ser pieza de recambio en base a cómo se vaya desarrollando el derbi.

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Xabi Alonso no ha podido vencer a Diego Simeone en partidos oficiales. Foto: X GOAL.

Alineación de Atlético de Madrid

Diego Simeone y el potente once que alista para dar el golpe y superar a Real Madrid en la Supercopa de España: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Gallagher, Baena; Sorloth, Álvarez.

En el caso de los 'colchoneros', el estratega argentino reserva de alguna manera a Antoine Griezmann, pese a que es un experimentado en esta clase de partidos. Sin embargo, no descarta su incorporación en pleno desarrollo del encuentro, sabiendo que tendrán 90 minutos para poder romper la valla de Thibaut Courtois.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

