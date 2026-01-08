Lesionados y suspendidos del Real Madrid contra el Atlético de Madrid en la Supercopa

El ganador entre el Real Madrid vs Atlético de Madrid jugará contra el FC Barcelona para definir al campeón de la última edición de la Supercopa. El Derbi madrileño tendrá grandes ausencias y los 'merengues' no podrán contar con una de sus principales figuras, pero sí llegaría en una hipotética final ante los blaugranas.

Real Madrid y Atlético de Madrid protagonizarán uno de los partidos más esperados que se estará disputando en el King Abdullah Sports City Stadium en Arabia Saudita. Ambos equipos buscan alcanzar la final, donde está esperando el Barcelona de Hansi Flick tras haber ganado por 5 a 0 al Athletic Bilbao.

Bajas confirmadas del Real Madrid en la Supercopa de España

Una de las ausencias más sensibles que sufrirá el cuadro blanco será la del brasileño Éder Militao tras su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que lo mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo considerable.

Sin embargo, los dirigidos por Xabi Alonso sí podrán contar con las gambetas de Trent Alexander-Arnold en caso de que así lo considere el DT del Real Madrid. A pesar de sufrir una lesión muscular en su pierna izquierda, el inglés estaría disponible para hacerse presente desde el arranque o desde la banca.

La baja que más duele en el madridismo es la de su estrella Kylian Mbappé. El francés continúa con la lesión en la rodilla derecha y el comando técnico no arriesgará con su titularidad, pero sí sería considerado en caso de llegar a la final.

Mbappé no jugará ante el Atletico de Madrid.

Por otro lado, el nombre de Rüdiger también está en juego y su problema en la rodilla podría dejarlo fuera del partido ante el Atlético de Madrid. Dean Huijsen tuvo una sobrecarga muscular; sin embargo, su presencia no estaría del todo descartada.