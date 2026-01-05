¿A que hora juega Barcelona vs Athletic y en qué canal ver transmisión de la Supercopa de España?

Barcelona se medirá contra Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España. Este emocionante partido se realizará en King Abdullah Sports City de Yidda, Arabia Saudita. Los 'Azulgranas' son favoritos para llevarse el título, pero el equipo de Ernesto Valverde quiere dar el golpe.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Athletic Club?

El partidazo por la semifinal de la Supercopa de España entre Barcelona y Athletic Club se realizará el miércoles 7 de enero.

¿A qué hora juega Barcelona vs Athletic Club?

México: 1:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Paraguay: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Washington D.C.): 2:00 p.m.

Barcelona vs Athletic Club: canal de transmisión

La transmisión del partido entre Barcelona contra Athletic Club, por la semifinal de la Copa del Rey, estará a cargo de América TV (canal 4) y América TVGO en Perú. Revisa la guía de canales por país:

Argentina: Flow Sports

Brasil: Disney Plus

Colombia: Win + Fútbol

Ecuador: Canal del Fútbol

México: Sky Sports

Paraguay: Flow Sports

España: Movistar +

Uruguay: Flow TV

Estados Unidos: ESPN 2 y ESPN Deportes

Venezuela: Meridiano Televisión

Barcelona vs Athletic Club: historial

Barcelona y Athletic Club se vieron las caras en 224 ocasiones. Los Azulgranas ganaron en 115 partidos, mientras el cuadro de Bilbao salió airoso en 73 duelos. Empataron en 36 oportunidades. Los últimos 5 resultados entre ambos:

22.11.25 | Barcelona 4-0 Athletic Club

4-0 Athletic Club 25.05.25 | Athletic Club 0-3 Barcelona

08.01.25 | Athletic Club 0-2 Barcelona

24.08.24 | Barcelona 2-1 Athletic Club

2-1 Athletic Club 03.03.24 | Athletic Club 0-0 Barcelona

Barcelona vs Athletic Club: apuestas y pronóstico

Apuestas Barcelona Empate Athletic Club Betsson 1.52 4.45 5.90 Betano 1.50 4.55 6.30 Bet365 1.45 4.75 6.00 1XBet 1.54 4.78 6.45 CoolBet 1.50 4.60 6.80 DoradoBet 1.52 4.33 6.33

Para las principales casas de apuestas deportivas, Barcelona es el favorito en llevarse el triunfo sobre Athletic Club y acceder a la final de la Supercopa de España.

¿Cómo llega Barcelona?

Barcelona llega a la cita atravesando un gran momento deportivo. Registran ocho victorias consecutivas y son los favoritos para ganar la Supercopa de España.

Barcelona atraviesa un gran momento en LaLiga.

La gran noticia para los hinchas del Barca es la vuelta de Ronald Araujo a la convocatoria. El DT Hansi Flick adelantó que si el defensor se encuentra bien, puede tener minutos.

¿Cómo llega Athletic Club?

En sus últimos cinco partidos (incluyendo la Copa del Rey), Athletic Club perdió y empató en dos ocasiones (respectivamente) y solo ganó un duelo. Una cifra que desata la preocupación de sus hinchas.

Ernesto Valverde salió al frente para pedir tranquilidad. El entrenador resaltó que Athletic no es el favorito, pero en el fútbol todo puede pasar y el objetivo de sus jugadores es hacer historia.

"Vamos a jugar una semifinal, nada está escrito y ya sabemos que no somos favoritos. Todo está abierto y vamos a intentar explotar nuestras posibilidades", indicó el entrenador.