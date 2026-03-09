Franco Coronel reveló qué le dijo a Cristiano Da Silva tras supuesto acto de racismo

Tras varios días del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético donde Cristiano Da Silva acusó a Franco Coronel de un supuesto comentario racista en su contra, el argentino salió al frente para revelar qué es lo que presuntamente le dijo al jugador brasileño y desmintió totalmente lo que alega el futbolista del cuadro rimense.

PUEDES VER: Así reaccionó Franco Coronel tras ser denunciado por racismo contra Cristiano de Sporting Cristal

Franco Coronel rompió su silencio y reveló qué le dijo a Cristiano Da Silva tras supuesto acto de racismo

Franco Emir Coronel utilizó sus redes sociales para publicar un comunicado en donde reveló lo que supuestamente sucedió en el acto de racismo que Cristiano denunció en medio del encuentro entre Cristal y Alianza Atlético.

El argentino de 32 años reveló que durante el partido, el futbolista brasileño no paraba de insultarle mencionándole a cada rato a su madre y que solo atinó a decir que daba asco por todo lo que decía.

Ante ello, Franco Coronel aclaró que nunca tuvo acto de racismo hacia Cristiano Da Silva en el encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético.

Comunicado de Franco Coronel tras supuesto acto de racismo a Cristiano Da Silva de Sporting Cristal

Asimismo, pidió disculpas a todos los hinchas de Sullana y del cuadro cervecero por todo lo que pasó después de este duro escenario que aún se encuentra en investigación por la Liga 1

“Buenas tardes, después de recibir varios insultos y amenazas tanto a mi persona como a mi familia, me gustaría poder aclarar que en ningún momento tuve un acto de racismo contra el jugador Cristiano Da Silva”, comenzó diciendo.

“Soy una persona creyente y como tal repudio todo acto racista. Después de varios insultos dirigidos a mi madre por parte del jugador, mi respuesta fue: Das asco! Sin taparme la boca ni nada por el estilo. De hecho de la palabra que se me acusa, no pertenece a mi vocabulario ni por uso ni por costumbre. Desde mi lugar pedir disculpas por todo lo que se ocasionó posteriormente. Agradezco todo el apoyo de Sullana”, terminó.

¿Qué dijo Cristiano Da Silva sobre el supuesto acto de racismo de Franco Coronel?

“Ayer pasé por una situación muy difícil, una que no le deseo a nadie. Solo pido acción. Que no se quede solo en palabras y discursos”, escribió Cristiano Da Silva en sus redes sociales sobre el supuesto momento ocurrido en el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético en donde Franco Coronel lo insultó.