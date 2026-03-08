Cristiano Da Silva, jugador de Cristal, dejó fuerte mensaje tras presunto acto de racismo: "Palabras"

El partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético de Sullana tuvo un hecho lamentable con un presunto acto de racismo de Franco Coronel contra Cristiano Da Silva. Este acontecimiento ha repercutido a nivel internacional y muchos han tomado postura al respecto. Ahora, el mismo lateral brasileño se pronunció en redes sociales para comentar su sentir ante este suceso.

Cristiano Da Silva se pronuncia tras sufrir presunto acto de racismo

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ex Sheriff compartió los comunicados de Sporting Cristal y la Liga 1 sobre lo acontecido en el encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético. Sin embargo, decidió dejar unas breves palabras para que se tomen medidas al respecto.

En primera instancia, Cristiano Da Silva confirma que vivió un momento complicado en el Estadio Alberto Gallardo y que no le desea a nadie una situación de esta calibre. Por si fuera poco, espera que no solo esto quede en pronunciamientos en redes sociales, sino que se tome medidas para parar con todo acto de racismo en el fútbol.

“Ayer pasé por una situación muy difícil, una que no le deseo a nadie. Solo pido acción. Que no se quede solo en palabras y discursos“, escribió Cristiano Da Silva en su cuenta de Instagram.

Mensaje de Cristiano Da Silva tras denunciar acto racista a su persona. Foto: Instagram Cristiano Da Silva.

De esta manera, el lateral izquierdo espera que haya decisiones drásticas en este caso, mientras que él se mentalizará de lleno para lo que será el próximo partido de Sporting Cristal por la vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 ante Carabobo. Recordemos que este choque tendrá como sede el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.