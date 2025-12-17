- Hoy:
Alianza Lima no le renovó contrato y acaba de ser anunciado por Cienciano para el 2026
Alianza Lima decidió no renovarle contrato a este futbolista, y ahora sorprendió estampando su firma en Cienciano del Cusco para la temporada 2026.
¡Atención! Alianza Lima tomó la decisión de no renovarle contrato a este conocido futbolista, quien ahora acaba de ser presentado oficialmente en Cienciano del Cusco como su flamante refuerzo para la temporada 2026 de la Liga 1. Recordemos que los imperiales también competirán en la Copa Sudamericana el próximo año, por lo que quieren formar un equipo de élite.
PUEDES VER: Girotti se aleja de Alianza y Mr. Peet impacta al revelar acercamiento con otro delantero: "El '9'..."
Se trata de un guardameta peruano de 29 años con largo recorrido en nuestro balompié, que hace dos años estuvo en tienda blanquiazul y no le ampliaron su vínculo contractual, por lo que terminó yéndose a Alianza Universidad de Huánuco. Nos referimos a Ítalo Espinoza, quien tras un año regular con los azulgranas ahora vestirá los colores del 'Papá' y buscará retomar su mejor versión.
El arquero ex Alianza Lima, cotizado en 275 mil euros según Transfermarkt, llegó en condición de agente libre a Cienciano debido a que su contrato con los huanuqueños culminó recientemente. Ahora en Cusco, Espinoza tiene el objetivo de ganarse la titularidad para así disputar tanto la Liga 1 como Copa Sudamericana y contar con chances de ser llamado a la selección peruana, o migrar a un club del extranjero.
Ítalo Espinoza firmó por Cienciano del Cusco.
Números de Ítalo Espinoza este 2025
En el Torneo Apertura disputó apenas 3 partidos y le anotaron el mismo número de goles, mientras que en el Torneo Clausura se destapó llegando a jugar 12 encuentros de 17 posibles con Alianza Universidad, con 22 tantos en contra. En total, estuvo presente en 15 cotejos de la Liga 1 2025 y mantuvo su arco en cero únicamente en 2 ocasiones.
Ítalo Espinoza en Alianza Lima
Ítalo Espinoza estuvo durante las temporadas 2019-2020 y 2023 en Alianza Lima, llegando a jugar solo 14 encuentros entre todos los torneos de la Liga 1 y la Copa Libertadores. El portero, lamentablemente para sus aspiraciones, nunca pudo ganarse la confianza total de los entrenadores y habitualmente era suplente.
