Alianza Lima presentó a D'Alessandro Montenegro como su flamente fichaje para el 2026

El equipo blanquiazul se sigue reforzando para la temporada 2026, esta vez con un lateral derecho.

Fabian Vega
D' Alessandro Montenegro es el nuevo fichaje de Alianza Lima
D' Alessandro Montenegro es el nuevo fichaje de Alianza Lima
La Noche Blanquiazul confirma, DT nuevo y ahora empiezan los fichajes. Alianza Lima sigue de compras en el mercado de pases y acaba de anunciar un nuevo jugador para su plantilla.

Se trata de D'Alessandro Montenegro, futbolista de 22 años que viene de jugar la Liga 1 con ADT. Es la gran apuesta de la directiva blanquiazul, ya que hasta el momento no se sabe si van a ir por un lateral derecho extranjero. Tras la salida de Guillermo Enrique, los nuevos laterales por la banda derecha serían Marcos Huamán y el mismo Montenegro.

Alianza Lima anuncia a D'Alessandro Montenegro

Alianza Lima anuncia a D'Alessandro Montenegro / Fuente: Alianza Lima

Noticia en desarrollo...

