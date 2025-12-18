Alianza Lima presentó a D'Alessandro Montenegro como su flamente fichaje para el 2026

La Noche Blanquiazul confirma, DT nuevo y ahora empiezan los fichajes. Alianza Lima sigue de compras en el mercado de pases y acaba de anunciar un nuevo jugador para su plantilla.

Se trata de D'Alessandro Montenegro, futbolista de 22 años que viene de jugar la Liga 1 con ADT. Es la gran apuesta de la directiva blanquiazul, ya que hasta el momento no se sabe si van a ir por un lateral derecho extranjero. Tras la salida de Guillermo Enrique, los nuevos laterales por la banda derecha serían Marcos Huamán y el mismo Montenegro.

Alianza Lima anuncia a D'Alessandro Montenegro / Fuente: Alianza Lima

Noticia en desarrollo...