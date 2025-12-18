La "extraña" forma en la que 2 de Mayo, rival de Alianza Lima, clasificó a la Copa Libertadores 2026

El día de hoy se realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores. Alianza Lima quedó como Perú 4 tras finalizar la Liga 1, por lo que nuevamente le tocará empezar desde la Fase 1. Para suerte de los blanquiazules, como dicen muchos, enfrentarán al debutante Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. El ganador enfrentará a Sporting Cristal, por lo que podría haber duelo de peruanos.

Lo que muchos no saben es la forma en la que el club paraguayo clasificó a la Copa Libertadores, pues quedó en el quinto lugar de la Liga de Paraguay y le correspondía clasificar a la Copa Sudamericana. Para suerte de ellos, se terminaron beneficiando con el descenso de un equipo: General Caballero. Este club se fue a la baja y benefició al ahora rival de Alianza Lima.

Sucede que Sportivo 2 de Mayo jugó la final de la Copa Paraguay contra General Caballero. Este último descendió a segunda división y por normativa no puede jugar la Copa Libertadores. Al ser los finalistas de la copa, se terminaron llevando el último boleto al torneo internacional. Ahora en Paraguay califican a Alianza Lima como un histórico y buscarán ganarle.

Sportivo 2 de Mayo será el rival de Alianza Lima en la Libertadores

2 de Mayo elogia a Alianza Lima

“Era uno de los rivales que sabíamos que podían tocar, es un lindo rival, un histórico de la Copa, de Perú. Imaginate llevar ese rival a Pedro Juan, va a ser una atracción total”, dijo Eduardo Ledesma, DT del club paraguayo. El primer partido será en Paraguay, por lo que el partido decisivo será en Perú. Serán recibidos en Matute para cerrar la llave.

¿Cuándo se efrentarán 2 de Mayo vs Alianza Lima?

La fecha de los partidos ya está totalmente pactada. Alianza Lima buscará empezar de gran manera el torneo e ir por la revancha, sería muy duro caer en primera fase.