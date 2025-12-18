- Hoy:
Gorosito habló tras dejar Alianza y dio inesperado comentario sobre exfigura blanquiazul: "Era..."
Néstor Gorosito habló en ESPN tras dejar Alianza Lima y dio inesperado comentario sobre jugador que se ganó el cariño de los hinchas blanquiazules.
Tras quedar Perú 4 en la Copa Libertadores, Alianza Lima decidió finalizar su relación laboral con Néstor Gorosito. El entrenador argentino habló en ESPN sobre su paso por el cuadro blanquiazul.
"Renovamos en octubre y no alcanzamos a clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Rescindimos el contrato y nos vinimos", expresó 'Pipo'.
Néstor Gorosito elogió a Erick Noriega
Erick Noriega se convirtió en pieza clave para Néstor Gorosito, cuando era DT de Alianza Lima. Sin embargo, para mitad de temporada, la directiva decidió vender al 'Samurái' a Gremio.
Erick Noriega es una de las figuras en Gremio.
Esta decisión que tomó la dirigencia blanquiazul no fue compartida por Gorosito. En la entrevista con ESPN, 'Pipo' resaltó lo importante que era Noriega en su equipo.
"Pero, en el medio, el club antes de jugar vendió al número '5' a Gremio (en referencia a Erick Noriega), el cual para nosotros era un jugador importante, era importantísimo", indicó.
Los números de Erick Noriega con Gorosito
En total, Erick Noriega disputó (entre Apertura, Clausura y Libertadores) 32 partidos con la camiseta blanquiazuk, en la era de Gorosito,
- Libertadores: 11 partidos
- Apertura: 16 partidos
- Clausura: 5 partidos
Anotó 2 goles y brindó una asistencia.
