Guerrero se rindió en elogios ante figura que firmó con Alianza Lima hasta 2028: "Buen jugador"

Alianza Lima ya empezó a oficializar a sus primeros fichajes en el mercado de fichajes de la Liga 1 2026, sabiendo que tienen la obligación de coronarse como campeones nacionales y hacer una gran campaña en la Copa Libertadores. En ese contexto, Paolo Guerrero sorprendió a los hinchas al elogiar a un jugador que firmó un extenso contrato con los blanquiazules.

Paolo Guerrero elogió a figura que firmó con Alianza Lima hasta 2028

Durante una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha', Paolo Guerrero comentó sobre el mercado de fichajes que vienen realizando los 'íntimos'. En esa línea, fue consultado en concreto por su opinión sobre la llegada de Luis Ramos, quien le competirá el puesto de '9' en el 2026.

Ante ello, el 'Depredador' no dudó en señalar que tiene una buena relación con Ramos, ya que han convivido antes en la selección peruana. Asimismo, sorprendió al destacar las cualidades del atacante, recordando su gran paso por el fútbol colombiano.

Video: Fútbol Como Cancha

"Con Lucho (Luis Ramos) hablamos mucho en la selección, cuando hemos podido estar en la selección hemos hablado de fútbol y cómo se debe jugar, seguramente lo hagamos ahora con Alianza. Es un gran jugador, tiene un buen paso por Colombia, espero que le vaya super vien y que anote muchos goles porque eso es lo que se quiere para el equipo", expresó el capitán blanquiazul.

De esta forma, Guerrero despeja los rumores de una posible enemistad con Luis Ramos, teniendo en cuenta que llega para ocupar su puesto en la delantera blanquiazul. Por el contrario, el exjugador de Corinthians le deseo mucha suerte en esta nueva aventura.

Números de Luis Ramos en el 2025

Durante esta temporada, Luis Ramos logró tener una asombrosa regularidad en las filas del América de Cali, club con le que llegó a brillar en la Copa Sudamericana. En total, el atacante nacional jugó 46 partidos, donde marcó 11 goles y dio 3 asistencias.

¿Hasta cuándo es el contrato de Luis Ramos con Alianza Lima?

Según informó Marcelo Bee Sellares, Luis Ramos llegó a Alianza Lima luego de que pagaran el 80 % de su pase a Cusco FC, con un contrato válido por 3 años. Es decir, el exdelantero del cuadro imperial será blanquiazul hasta finales de la temporada 2028.