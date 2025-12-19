Revelan la posible causa por la cual borraron a Guillermo Enrique de Alianza Lima

Alianza Lima anunció a través de sus redes sociales a los jugadores que no continuarán en el club íntimo de cara a la Liga 1 de la temporada 2026. Uno de los nombres que más sorpresa causó fue la repentina salida de Guillermo Enrique. Es por ello que Pedro García reveló el supuesto motivo que causó esta fuerte decisión.

El verdadero motivo de la salida de Guillermo Enrique de Alianza Lima, según Pedro García

Según lo relatado por el periodista García en su programa 'Fútbol Excitante', el argentino Enrique habría insultado en el vestuario de Alianza Lima tras perder un encuentro importante en medio de las polémicas extrafutbolísticas que salían día a día en la prensa peruana.

Esta situación no habría gustado en absoluto a los referentes del plantel, por lo que fue borrada inmediatamente y no volvió a tener minutos en el primer equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Guillermo Enrique no jugará en Alianza Lima la temporada 2026 de la Liga 1.

"En Argentina te avisan, a la primera y a la segunda, no. A la tercera, chau. En Alianza no fue así, no es como en Argentina, donde te botan en cierto punto. Acá no hay control, no te botan nunca. Me parece que lo que habló Enrique, que, por cierto, no sé por qué lo han sacado", comenzó diciendo.

"Lo tengo solamente chismado, no sabido, son cosas diferentes. No voy a vender humo diciendo que yo sé, pero sí me llegó la versión de que en cierto partido, Enrique entró asado tras una derrota y mandó a la mie* al aire. Me imagino que dijo: 'ahí está, pues'. Algo así. Cuando esas cosas pasan, hay uno que salta, un intercambio. Quizás eso incluyó una mandada a la mie* a dos. No sé si a Gorosito, un referente o a Guerrero. No sé a quién, pero eso lo borró del equipo. No jugó más", manifestó.

De esta forma, Pedro García reveló lo que le contaron, aunque aclaró que no es algo confirmado, sino un rumor a voces. Esta situación fue la causa que detonó la repentina salida de Guillermo Enrique de Alianza Lima de cara a la Liga 1 2026.