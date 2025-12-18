0
Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora

Paolo Guerrero confirmó si hubo problemas con Hernán Barcos en Alianza Lima: "Las cosas..."

Paolo Guerrero rompió su silencio para confesar si hubo problemas o no con Hernán Barcos en la interna de Alianza Lima.

Luis Blancas
Paolo Guerrero reveló si hubo problemas en la interna con Hernán Barcos
Paolo Guerrero reveló si hubo problemas en la interna con Hernán Barcos | Composición: Líbero
Paolo Guerrero es uno de los referentes de Alianza Lima que busca salir campeón y con ello retirarse del fútbol profesional. Sin embargo, antes de que esto suceda, el delantero ha tenido que pasar por distintos momentos que involucran rumores de problemas, incluso con Hernán Barcos. Tras esto, el goleador salió al frente para revelar si hubo o no discusión entre las figuras.

Paolo Guerrero impacta al confirmar problemas en la interna de Alianza Lima

Paolo Gurrero confesó si hubo problemas con Hernán Barcos en la interna de Alianza Lima

En conversación con 'Fútbol como cancha' de Radio Programas del Perú (RPP), Guerrero fue consultado sobre si hubo discusiones con Barcos en la interna de Alianza Lima, ya que hubieron muchos rumores sobre ello.

Según lo que respondió el 'Depredador', nunca hubo problemas con el 'Pirata', por lo que negó de forma rotunda las afirmaciones que se fueron divulgando en el transcurso de los fechas en la temporada 2025.

Video: RPP

"Yo nunca tuve un problema con Hernán Barcos. No sé por qué se filtraron cosas. No sé de dónde salió. En algún momento incluso lo leí que en el último partido contra Cristal, cuando yo le doy la cinta, yo no lo saludé. Estábamos perdiendo. ¿Querían que le diera la cinta riéndome? No puedo hacerlo feliz, saben que me gusta ganar", reveló.

"Por ahí va la cosa, se filtraron diciendo que yo no lo había saludado bien, que no le había dado la cinta correctamente, no era un motivo para estar feliz", continuó.

Para Paolo Guerrero, estos rumores no tienen una raíz exacta, por lo que le queda duda de dónde salen. Manifestó que, al contrario, nunca hubo problemas con Hernán Barcos, sino una relación de respeto.

Además, le parece que se generó una mala interpretación entre los hinchas, ya que pensaron que no darle la cinta de capitán a Barcos de forma alegre implicaba un problema. Sin embargo, la razón era que el contexto del momento (perdiendo con Cristal) le impedía estar contento.

Por otro lado, el goleador de Alianza Lima también fue consultado si hubo problemas en la interna del club entre jugadores del plantel, dejando en claro que todo se resolvió de forma interna entre los mismos futbolistas.

"Obviamente, hubo problemas en la interna, pero todo eso se resolvió internamente y no se tiene por qué ventilar. Ustedes (periodistas) no participan en el día a día de las cosas que pasan y se resuelven en el vestuario. Después, fuera del campo y en lo social no hubo ningún problema", confesó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

