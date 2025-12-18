Paolo Guerrero dio detalles de su relación con Valera, figura de Universitario: "Con Alex..."

Paolo Guerrero estuvo en un medio periodístico y dio detalles sobre todo lo que tendrá que afrontar la próxima temporada. Quizás lo más duro fue saber que el 2026 será su último año como futbolista profesional. Con 42 años buscará cerrar de la mejor manera su carrera, aunque su deseo es ser campeón con Alianza Lima.

Durante la entrevista terminó siendo consultado por Alex Valera. Pasa que desde hace mucho se ha especulado que no tienen una buena relación y que el delantero de Universitario no atendía las convocatorias de la Selección Peruana para evitar cruzarse con el 'Depredador'. Ahora el mismo Paolo Guerrero explicó como se lleva con el '20' crema.

"Con Alex Valera tenemos una buena onda. Siempre conversamos, dentro de la cancha también. Inventan cosas. Hemos tenido una muy buena comunicación", comentó Paolo Guerrero en Fútbol Como Cancha. Por ahora no habría ninguna relacion negativa entre los dos futbolistas. De todas maneras, ahora será difícil verlos jugar juntos en la Selección Peruana.

Paolo Guerrero habló de Alex Valera / Fuente: RPP Deportes

Paolo Guerrero en la mira de Alianza Lima

La directiva de Alianza Lima y la hinchada esperan que Paolo Guerrero sea el líder del equipo en la temporada 2026. Sin Hernán Barcos en la plantilla, el delantero queda como el referente con más experiencia. Se viene un año largo para el equipo de Pablo Guede, podrían hasta clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Alex Valera dejará Universitario?

Si bien ha mostrado gran rendimiento en los últimos años, por ahora Alex Valera no ha recibido alguna oferta formal para volver al extranjero. El delantero evaluaría cualquier posibilidad, pero ahora su futuro es en Universitario para buscar el tetracampeonato.