¡Por las nubes! Precios del Alianza Lima vs. Inter Miami de Messi por la Noche Blanquiazul 2026

¡Confirmado! Alianza Lima filtró los precios que tendrán las entradas para el partido ante Inter Miami de Lionel Messi, y muchas más estrellas, por la Noche Blanquiazul 2026 que también buscará conmemorar sus 125 años de historia institucional. La noticia impactó a sus hinchas debido a la cifra exorbitantemente que están pidiendo los íntimos por cada boleto.

Con un emotivo video en el campo del Estadio Alejandro Villanueva, los blanquiazules lanzaron el costo de cada uno de los sectores para el compromiso contra el cuadro de Florida. Increíblemente, las tribunas populares están más de 400 soles y sitio más caro ronda los 3100 soles, algo sumamente impactante para muchos de los aficionados de La Victoria.

Precios del Alianza Lima vs. Inter Miami

Íntimos - Abonados

Norte: 376 soles

Sur: 376 soles

Oriente Conadis: 720 soles

Oriente: 1200 soles

Occidente - sala de ruedas: 720 soles

Occidente lateral: 1600 soles

Occidente central: 1900 soles

Palco Apuesta Total: 2500 soles

General

Norte: 470 soles

Sur: 470 soles

Oriente Conadis: 720 soles

Oriente: 1500 soles

Occidente - sala de ruedas: 720 soles

Occidente lateral: 2000 soles

Occidente central: 2375 soles

Palco Apuesta Total: 3125 soles

Los precios de la Noche Blanquiazul 2026.

Alianza Lima vs. Inter Miami: cronograma de venta

Alianza Lima, mediante sus redes sociales, también reveló cuál será el procedimiento para vender las entradas del partido ante Inter Miami, priorizando a los socios y abonados, para luego realizar la venta general al público.

Venta preferencial : viernes 19 desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (únicamente para íntimos y abonados 2026)

: viernes 19 desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (únicamente para íntimos y abonados 2026) Venta general: sábado 20 desde las 10.00 a. m.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Inter Miami?

Hace poco los blanquiazules hicieron oficial que el partido por la Noche Blanquiazul 2026 será el próximo sábado 24 de enero. Curiosamente, ese día Universitario de Deportes también llevará a cabo la Noche Crema de su presentación, por lo que ambos clubes jugarán en simultáneo.

Alianza Lima vs. Inter Miami: hora y dónde ver

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 estará a cargo de Latina (canal 2) para todo el territorio peruano. Asimismo, el duelo ante Lionel Messi está pactado para que inicie a las 20.00 horas locales, aunque a veces por la ceremonia y presentación de futbolistas suele atrasarse un poco.