Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026: fecha y hora
Liga de Quito vs. U. Católica EN VIVO por Copa Ecuador 2025

¡Por las nubes! Precios del Alianza Lima vs. Inter Miami de Messi por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima confirmó los precios de las entradas para el partido contra Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul, y están de infarto.

Francisco Esteves
Precios del Alianza Lima vs. Inter Miami.
Precios del Alianza Lima vs. Inter Miami. | Foto: Alianza Lima - X.
¡Confirmado! Alianza Lima filtró los precios que tendrán las entradas para el partido ante Inter Miami de Lionel Messi, y muchas más estrellas, por la Noche Blanquiazul 2026 que también buscará conmemorar sus 125 años de historia institucional. La noticia impactó a sus hinchas debido a la cifra exorbitantemente que están pidiendo los íntimos por cada boleto.

Carlos Zambrano habló sobre su reunión con Pablo Guede.

PUEDES VER: Carlos Zambrano confirmó que se reunió con Pablo Guede y dio inesperada revelación: "Put...."

Con un emotivo video en el campo del Estadio Alejandro Villanueva, los blanquiazules lanzaron el costo de cada uno de los sectores para el compromiso contra el cuadro de Florida. Increíblemente, las tribunas populares están más de 400 soles y sitio más caro ronda los 3100 soles, algo sumamente impactante para muchos de los aficionados de La Victoria.

Precios del Alianza Lima vs. Inter Miami

Íntimos - Abonados

  • Norte: 376 soles
  • Sur: 376 soles
  • Oriente Conadis: 720 soles
  • Oriente: 1200 soles
  • Occidente - sala de ruedas: 720 soles
  • Occidente lateral: 1600 soles
  • Occidente central: 1900 soles
  • Palco Apuesta Total: 2500 soles

General

  • Norte: 470 soles
  • Sur: 470 soles
  • Oriente Conadis: 720 soles
  • Oriente: 1500 soles
  • Occidente - sala de ruedas: 720 soles
  • Occidente lateral: 2000 soles
  • Occidente central: 2375 soles
  • Palco Apuesta Total: 3125 soles
Alianza Lima

Los precios de la Noche Blanquiazul 2026.

Alianza Lima vs. Inter Miami: cronograma de venta

Alianza Lima, mediante sus redes sociales, también reveló cuál será el procedimiento para vender las entradas del partido ante Inter Miami, priorizando a los socios y abonados, para luego realizar la venta general al público.

  • Venta preferencial: viernes 19 desde las 10.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. (únicamente para íntimos y abonados 2026)
  • Venta general: sábado 20 desde las 10.00 a. m.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Inter Miami?

Hace poco los blanquiazules hicieron oficial que el partido por la Noche Blanquiazul 2026 será el próximo sábado 24 de enero. Curiosamente, ese día Universitario de Deportes también llevará a cabo la Noche Crema de su presentación, por lo que ambos clubes jugarán en simultáneo.

Alianza Lima vs. Inter Miami: hora y dónde ver

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026 estará a cargo de Latina (canal 2) para todo el territorio peruano. Asimismo, el duelo ante Lionel Messi está pactado para que inicie a las 20.00 horas locales, aunque a veces por la ceremonia y presentación de futbolistas suele atrasarse un poco.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

