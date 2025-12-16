Alianza Lima hace oficial partido ante Inter Miami de Lionel Messi: fecha y horario confirmados

Alianza Lima empezará el 2026 de la mejor manera. A pesar de no poder ganar el título de la Liga 1, los blanquiazules se prepararán con todo para la nueva temporada y su noche de presentación. El mismo club acaba de confirmar en sus redes sociales el partido ante el Inter Miami de Lionel Messi. El equipo de la MLS será parte de la Noche Blanquiazul.

Esta es, sin duda alguna, una gran noticia para el fútbol peruano. Primero lo hizo Universitario, ahora será el turno de Alianza Lima. Matute estará en los ojos del mundo y el equipo de Pablo Guede buscará darle una alegría a su hinchada. Al parecer, Lionel Messi se sintió muy cómodo la última vez que vino a Perú. Estará acompañado de figuras como Rodrigo De Paul, Luis Suárez, entre otros.

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul / Fuente: Alianza Lima

Por el lado de Alianza Lima, el equipo blanquiazul tendrá como máximas figuras a Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Luis Ramos, Guillermo Viscarra, entre otros. De todas maneras habrá nuevos fichajes, así que no serían las únicas sorpresas que habría en el partido ante el Inter Miami. En Matute quieren hacer el mejor mercado de fichajes posible para volver a ser protagonista.

Fecha y hora del partido de Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima confirmó la fecha de la Noche Blanquiazul. El partido está programado para el sábado 24 de enero a las 20:00 horas (hora peruana). Antes del partido, presentarán a cada uno de los jugadores y seguro habrá varios artistas invitados para asegurar la fiesta en Matute. En los próximos días anunciarán la fecha de la venta de entradas, en dónde tendrá prioridad los abonados e íntimos.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Inter Miami?

El partido se jugará en la casa de Alianza Lima, el estadio Alejandro Villanueva (Matute) y podrás verlo a través de la señal de Latina. El canal ya hizo oficial la transmisión del partido en su programación. En el club blanquiazul esperan hacer un evento a la altura y contar con el apoyo de su hinchada, aunque lo más probable es que el partido se juegue a estadio lleno.