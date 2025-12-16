- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima hace oficial partido ante Inter Miami de Lionel Messi: fecha y horario confirmados
El equipo de Lionel Messi llegará al Perú para enfrentar a Alianza Lima en Matute por la Noche Blanquiazul
Alianza Lima empezará el 2026 de la mejor manera. A pesar de no poder ganar el título de la Liga 1, los blanquiazules se prepararán con todo para la nueva temporada y su noche de presentación. El mismo club acaba de confirmar en sus redes sociales el partido ante el Inter Miami de Lionel Messi. El equipo de la MLS será parte de la Noche Blanquiazul.
Esta es, sin duda alguna, una gran noticia para el fútbol peruano. Primero lo hizo Universitario, ahora será el turno de Alianza Lima. Matute estará en los ojos del mundo y el equipo de Pablo Guede buscará darle una alegría a su hinchada. Al parecer, Lionel Messi se sintió muy cómodo la última vez que vino a Perú. Estará acompañado de figuras como Rodrigo De Paul, Luis Suárez, entre otros.
Alianza Lima enfrentará a Inter Miami en la Noche Blanquiazul / Fuente: Alianza Lima
Por el lado de Alianza Lima, el equipo blanquiazul tendrá como máximas figuras a Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Luis Ramos, Guillermo Viscarra, entre otros. De todas maneras habrá nuevos fichajes, así que no serían las únicas sorpresas que habría en el partido ante el Inter Miami. En Matute quieren hacer el mejor mercado de fichajes posible para volver a ser protagonista.
Fecha y hora del partido de Alianza Lima vs Inter Miami
Alianza Lima confirmó la fecha de la Noche Blanquiazul. El partido está programado para el sábado 24 de enero a las 20:00 horas (hora peruana). Antes del partido, presentarán a cada uno de los jugadores y seguro habrá varios artistas invitados para asegurar la fiesta en Matute. En los próximos días anunciarán la fecha de la venta de entradas, en dónde tendrá prioridad los abonados e íntimos.
¿Dónde ver el Alianza Lima vs Inter Miami?
El partido se jugará en la casa de Alianza Lima, el estadio Alejandro Villanueva (Matute) y podrás verlo a través de la señal de Latina. El canal ya hizo oficial la transmisión del partido en su programación. En el club blanquiazul esperan hacer un evento a la altura y contar con el apoyo de su hinchada, aunque lo más probable es que el partido se juegue a estadio lleno.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90