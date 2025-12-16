Inició la era 'Pablo Guede en Alianza Lima': "Estoy muy emocionado y contento"

Alianza Lima ya palpita su temporada 2026 y hoy, martes 16 de diciembre, brindará una fuerte conferencia de prensa en la que presentará oficialmente a Pablo Guede como su flamante director técnico, esto tras la repentina salida de Néstor Gorosito. El nuevo técnico de los 'blanquiazules' llegó con la consigna de conseguir el título nacional de la próxima edición de la Liga 1 Perú.

El argentino llegó a Lima la noche del pasado lunes 15 de diciembre y ni bien pisó tierras peruanas confesó sentirse emocionado por el nuevo reto que asume, al llevar la batuta del elenco victoriano, que no ha podido conseguir 'la gloria' del fútbol peruano en las últimas tres temporadas.

"Estoy muy contento, muy ilusionado. Para mí es un placer estar acá", expresó el DT de 51 años en rueda de prensa en el aeropuerto, pero no quiso dar más detalles sobre su fichaje, pero invitó a su presentación de hoy en Matute.

Pablo Guede fue recibido por Fernando Cabada, Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo, quienes también lo acompañarían en la conferencia de prensa que brindarán hoy, martes 16 de diciembre, desde las 3.00 p. m. según el horario peruano.