Prensa argentina califica el fichaje de Pablo Guede en Alianza Lima: "No es bueno"

Néstor Gorosito fue el último entrenador de Alianza Lima que no pudo conseguir buenos resultados y que llevó al equipo blanquiazul a despedirse de la liga local con varias fechas de anticipación. Esto llevó a que la dirigencia busque un nuevo comando técnico y es así que se confirmó la incorporación de Pablo Guede.

Alianza Lima sumará un nuevo entrenador argentino a su historia luego de fallar con el planteamiento de Néstor Gorosito. A pesar de haber llevado al equipo Íntimo a retomar su reconocimiento a nivel internacional, esto no fue suficiente para su permanencia. Los blanquiazules luchaban por obtener el cupo de Perú 2, pero quedaron eliminados por Sporting Cristal en su propio estadio y esto fue la gota que rebalsó el vaso para destituir al 'Pipo'.

Prensa argentina fue contundente sobre llegada de Pablo Guede a Alianza

En medio de la expectativa que se generó en Alianza Lima por la llegada de Pablo Guede, la prensa argentina calificó el fichaje del entrenador argentina resaltando sus recientes y malos resultados que dejó en el fútbol mexicano.

La última experiencia como entrenador de Pablo Guede fue en Puebla de México. "En el conjunto mexicano, Guede dirigió 25 partidos con un saldo de 5 triunfos, 3 empates y 17 derrotas, por lo que su más reciente antecedente no es del todo bueno", explicaron en TNT Sports Agentina.

Pablo Guede es el nuevo DT de Alianza Lima.

El 12 de diciembre, Alianza Lima le dio la bienvenida a Pablo Guede de manera oficial y fue presentado ante los hinchas en las redes sociales del club. El DT argentino llega para afrontar la pretemporada y afinar los nuevos fichajes para la temporada 2026.

Equipos en los que fue entrenador Pablo Guede

Como entrenador, Pablo Guede formó una amplia trayectoria. El DT argentino estuvo a cargo de los siguientes equipos: El Palo, Nueva Chicago, Palestino, San Lorenzo, Al-Ahli, Monarcas Morelia, Tijuana, Nexaca, Argentinos Juniors, Puebla y ahora en Alianza Lima.