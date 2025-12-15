- Hoy:
Talleres impone condición a Alianza para concretar el pase de Girotti: "Progreso importante"
Se acerca el inicio de la pretemporada en el mundo blanquiazul y en Alianza Lima se habla sobre la llegada del delantero Federico Girotti. Conoce más sobre su llegada.
Alianza Lima se alista para afrontar la nueva temporada 2026 donde buscará salir campeón tras varios años de ausencia en su palmarés. Desde la dirigencia están trabajando en la llegada de destacados jugadores y el nombre de Federico Girotti suena cada vez con más fuerza. Su llegada se podría cerrar en los próximos días.
En Argentina se empiezan a hacer la idea de que Federico Girotti ya no será parte del plantel para el próximo año, por lo que su llegada a Alianza Lima sería cuestión de tiempo. Además se dio a conocer la condición que interpuso Talleres para dar por cerrado el proceso entre ambos clubes sobre el pase del jugador.
Talleres impone condición a Alianza Lima por Federico Girotti
De acuerdo al periodista Uriel Iugt, Alianza Lima y Talleres continúan conversando en el fichaje de Federico Girotti para que se convierta en el nuevo refuerzo blanquiazul de cara a la temporada 2026. El futbolista argentino llegaría a La Victoria a ocupar un puesto de extranjero y a luchar por ser el nuevo delantero titular del elenco aliancista.
Asimismo, se supo que Talleres exige la compra del 50% del pase para seguir avanzando con el proceso. "Las gestiones Talleres son para la compra del 50% del pase. Se espera que en las próximas horas haya un progreso importante en las negociaciones", indicó en X.
Federico Girotti podría ser el nuevo fichaje de Alianza Lima.
Equipos en los que jugó Federico Girotti
Federico Girotti hizo su debut en el fútbol profesional en enero de 2019 con la camiseta de River Plate en el Estadio Monumental. Luego, Talleres anunció su fichaje en el 2022 y en el 2023 se fue cedido a préstamo a San Lorenzo. Actualmente tiene contrato con Talleres hasta finales de la temporada 2026.
