Ex Sporting Cristal se emocionó por firmar contrato con Alianza Lima hasta el 2028: "Feliz"

Alianza Lima ya viene definiendo su plantel para la siguiente temporada de la Liga 1 2026, donde tendrá la obligación de consagrarse con el título nacional. Con ese objetivo en mente, los blanquiazules vienen cerrando nuevas incorporaciones y la renovación de una de sus figuras. En ese sentido, un exjugador de Sporting Cristal reveló su emoción por firmar un extenso contrato con los blanquiazules.

PUEDES VER: Alianza Lima y todos los rivales que debe vencer para llegar a Fase de Grupos de la Libertadores

Ex Sporting Cristal se emocionó por firmar contrato con Alianza Lima

Los 'íntimos' buscan retener a sus principales figuras y una de ellas es Renzo Garcés, exjugador rimense, que se ha consolidado como titular indiscutible en la zaga defensiva y uno de los más destacados del equipo a lo largo de la temporada. Un rendimiento que incluso lo trasladó a la selección peruana.

Recientemente, el cuadro de La Victoria anunció que renovó el contrato del defensa de 29 años hasta finales de la temporada 2028. Recientemente, Alianza Lima publicó un entrevista exclusiva con Garcés en su cuenta de YouTube, donde reveló su gran emoción por seguir defendiendo la camiseta de "un club tan maravilloso".

Video: Alianza Lima

"Dios conoce mis sueños y anhelo, pero nosotros confiamos más en sus planes. Estoy seguro que el estar acá es parte del propósito que él tiene en mi vida, así que estoy muy feliz de continuar en este club tan maravilloso", expresó el zaguero.

De igual manera, en otra parte de la entrevista, Renzo Garcés señaló que se mantiene con gran expectativa por lo que será la próxima temporada, donde tendrá que afrontar duros encuentros rumbo a volver a lo más alto.

"Estoy con muchas ganas de ya afrontar el 2026, sé que nos esperan desafíos duros, pero ya hemos demostrado que podemos salir adelante en unión, en compañerismo con todo el grupo que se ha formado. Nos vamos a preparar de la mejor manera y sé que el otro año ya nos toca poder campeonar", acotó.

Renzo Garcés jugó en Sporting Cristal

Garcés llegó a las filas de Sporting Cristal en 2017 traspasado por la Universidad San Martín. El defensor estuvo dos temporadas con los rimenses y disputó 32 partidos con el club. Sin embargo, en 2019 la escuadra bajopontina decidió no continuar con sus servicios y fue traspasado a la Universidad César Vallejo

Renzo Garcés y su gran temporada en Alianza Lima

Renzo Garcés fue uno de los jugadores más regulares de Alianza Lima en este 2025, donde jugó 43 partidos encabezando la zaga defensiva y una pieza vital en cada una de las victorias del club. En esta temporada, el zaguero nacional logró anotar un gol y brindar dos asistencias.