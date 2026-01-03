0

Manchester City vs Chelsea EN VIVO vía ESPN: horario, pronóstico y dónde ver la Premier League

Manchester City vs Chelsea se verán las caras este domingo por la jornada 18 de la Premier League en el Etihad Staidum. Sigue la transmisión del partido vía ESPN.

Angel Curo
Manchester City se enfrenta al Chelsea por la fecha 20 de la Premier League
Manchester City se enfrenta al Chelsea por la fecha 20 de la Premier League | Composición: Líbero
Manchester City vs Chelsea se enfrentan este domingo 4 de enero por la fecha 18 de la Premier League 2025-2026. Este compromiso será vital para las aspiraciones de ambos clubes y disputará en el Etihad Stadium. El partido dará inicio a las 12:30 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de ESPN.

Real Madrid y Real Betis se enfrentan por LaLiga

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis y dónde ver transmisión del partido por LaLiga?

¿A qué hora juega Manchester City vs Chelsea?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países con el fin de que no te pierdas el inicio del partido entre Manchester City vs Chelsea por la fecha 20 de la Premier League 2025/2026.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 12:30 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 2:30 p.m.
  • México y Centroamérica: 11:30 a.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 1:30 p.m.
  • España: 7:30 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs Chelsea EN VIVO?

El partido entre Manchester City vs Chelsea contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal internacional de ESPN para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, este compromiso se podrá visualizar ONLINE GRATIS por la plataforma de streaming de Disney Plus.

Previa del partido Manchester City vs Chelsea por Premier League

Manchester City llega a este compromiso con la obligación de poder revertir la mala imagen que dejó en el empate sin goles ante el Sunderland en la última fecha. El equipo 'citizen' cedió terreno en la tabla de posiciones y quedó 7 puntos del liderato.

Manchester City

Manchester City busca vencer para acercarse al Arsenal en el liderato.

Por ello, los dirigidos por Pep Guardiola confían en hacerse fuertes en casa y llegar a los 10 partidos sin conocer derrota, además de que han ganado en sus últimas 8 presentaciones como local. Además, en el campo tendrán a su estrella Erling Haaland, goleador del equipo con 19 anotaciones.

Por su parte, Chelsea llega con un panorama más complicado, luego de encadenar 7 partidos sin conocer victorias en la Premier League. Además, el equipo 'Blue' acaba de quedarse sin su cabeza principal, tras la salida del entrenador Enzo Maresca.

Chelsea

Chelsea necesita romper su mala racha para seguir con opciones a la Champions League.

El equipo quedará al mando del DT Calum McFarlane, de forma interina, quien encabeza el proyecto con la mentalidad de ponerle fin a la mala racha en el torneo. Un reto complicado considerando que encadena 8 partidos sin vencer al City.

¿Qué canal transmite Manchester City vs Chelsea?

A continuación, te dejamos los canales confirmados para seguir EN VIVO la transmisión del Manchester City vs Chelsea en los distintos países del mundo:

  • Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN y Disney Plus.
  • Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV Plus, Sky Plys, Vivo Play y Disney Plus.
  • Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay: ESPN y Disney Plus.
  • Venezuela: ESPN, inter y Disney Plus.
  • España: DAZN, DAZN1, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.
  • Estados Unidos: NBCSN y Peacock.

Manchester City vs Chelsea: posibles alineaciones

Posible alineación del Manchester City: Guianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Días, Josko Gvardiol, Nico O' Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Rejinders; Rayan Cherki, Phil Foden y Erling Haaland.

Posible alineación del Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Andrey Santos, Enzo Fernández, Pedro Neto, Cole Palmer, Estevao y Joao Pedro.

Manchester City vs Chelsea: pronóstico y cuánto paga

Sobre el papel, Manchester City es considerado como el principal favorito para poder quedarse con la victoria ante Chelsea. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

ApuestasManchester CityEmpateChelsea
Betsson1.613.553.84
Betano1.493.503.84
Bet3651.613.503.75
1xBet1.453.623.87

Manchester City vs Chelsea: historial de enfrentamientos

  • 25/01/2025 | Manchester City 3-1 Chelsea (Premier League)
  • 18/08/2024 | Chelsea 0-2 Manchester City (Premier League)
  • 03/08/2024 | Manchester City 4-2 Chelsea (Amistoso)
  • 20/04/2024 | Manchester City 1-0 Chelsea (FA Cup)
  • 17/02/2024 | Manchester City 1-1 Chelsea (Premier League)

¿Dónde juega Manchester City vs Chelsea?

Etihad Stadium

El partido Manchester City vs Chelsea se disputará en el Etihad Stadium.

El compromiso entre Manchester City vs Chelsea se desarrollará en el imponente recinto del Etihad Stadium. Este escenario deportivo cuenta con la capacidad de albergar hasta 55 mil espectadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

